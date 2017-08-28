Руководству омского "Мираф Банка" предъявили обвинение в мошенничестве

На скамье подсудимых может оказаться председатель совета директоров банка и его сообщник.

Как стало известно, в мае бывшему председателю совета директоров "Мираф-Банка" и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов. Имена, правда, не называются. Срок следствия по уголовному делу завершается 2 сентября.

Вместе с тем, пока неясно, что с другим уголовным делом, возбуждённым в отношении руководства. В частности, по статье фальсификация отчётности.

Напомним, омский банк лишился лицензии 21 января 2016 года из-за того, что размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Банкротом кредитное учреждение признано уже в конце февраля этого же года. По состоянию на 1 августа 2017 года на выплаты кредиторам первой очереди направлено более 190 млн руб. (6,63% от суммы всех требований кредиторов).