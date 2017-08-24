Поставщик комплектующих к омской "Ангаре" завышал их стоимость

Поставщик АО "НИИФИ" включал в стоимость системы затраты, не связанные с её производством.

У Федеральной антимонопольной службы возникли вопросы к поставщику комплектующих для омской ракеты-носителя "Ангара-А5" - АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" (АО "НИИФИ"). Антимонопольщики усмотрели в действиях пензенской компании признаки нарушения закона о гособоронзаказе.

По данным антимонопольного органа, предприятие завысило цену при поставке комплектующего для ракеты-носителя. Эту информацию ведомство получило от омского "ПО "Полёт", являющегося филиалом ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева".

Как сообщается на сайте ФАС, завышение НИИФИ цены на систему могло произойти из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с её производством и не предусмотренных конструкторской документацией. Кроме того, в стоимость включались затраты, связанные с сертификацией, которые также в настоящее время проверяются антимонопольным органом.

- ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции, - сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.

Напомним, в мае 2016 г. федеральные СМИ сообщили о задержке выпуска на омском ПО "Полёт" блоков для второго лётного экземпляра ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжёлого класса. Задержка составили три месяца, в качестве её причины назывались в том числе перебои с поставкой комплектующих. Позже, весной 2017 года, гендиректор "Полёта" Михаил Остроушенко по решению суда был дисквалифицирован в связи с "нарушением условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключённого в целях выполнения государственного оборонного заказа". Кресло руководителя омского ПО занял технический директор предприятия Михаил Головинский.