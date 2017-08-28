Омские кафе и рестораны уходят от налогов, дробя бизнес

Заведения общественного питания работают по одному адресу и под одним брендом, но чеки посетителям выдают на разные компании.

Налоговые органы Омской области провели выборочный анализ предприятий общественного питания. Налоговики проверяли факты дробления бизнеса. Выяснилось, что взаимозависимые лица организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся по одному адресу, осуществляли деятельность ресторанов и кафе под одним брендом. Официанты одеты в единую форму, на бейджах указано название одной организации. Но при оплате заказа клиенту выдается два чека: один на алкогольные напитки от организации, другой - на горячие блюда, закуски от индивидуального предпринимателя.

- Такие действия налогоплательщиков приводят к получению необоснованной налоговой выгоды путём применения специальных налоговых режимов, - пояснили в налоговой.

После проведённой проверки семь заведений общепита устранили схему дробления бизнеса, изменив налоговый режим. В налоговой поясняют, что проверки будут продолжены.