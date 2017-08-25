В Омске откроются ярмарки продуктов питания из Казахстана
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 16:52, последнее обновление 25 августа 2017, 17:19  •  печать

В Омске откроются ярмарки продуктов питания из Казахстана

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В Омске планируется проводить ярмарки продуктов питания из Казахстана и открыть отдельный торговый дом Северо-Казахстанской области - об этом на III заседании Регионального совета по привлечению инвесторов в Петропавловске рассказал заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.

Как пишет "Петропавловск kz", доля товарооборота с Республикой Казахстан у Омской области в год составляет порядка 30 %. С начала этого года внешнеторговый товарооборот с Казахстаном увеличился на 33 %. Из Казахстана в Омскую область завозятся продовольственные товары, продукция машиностроения, масличные семена. "Организованы взаимные поставки продукции между Омском и Петропавловском. Мы успели сегодня обсудить открытие отдельного торгового дома Северо-Казахстанской области на территории Омской области и проведение специализированных ярмарок продуктов питания, произведённых в Петропавловске", - цитирует информагентство Дениса Кушнера.

В проходящем в Петропавловске III заседании Регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата участвуют 200 представителей семи стран мира, включая Китай, Италию, Индонезию, Литву, Голландию и Австралию. В рамках Совета предполагается подписать порядка 20 меморандумов на сумму около 100 млрд тенге.

Теги  •  #Казахстан #Петропавловск #продукты

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