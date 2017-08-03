Население Омска пополняют жители Казахстана
Общество  •   3 августа 2017, 10:58, последнее обновление 3 августа 2017, 11:10  •  печать

Население Омска пополняют жители Казахстана

Автор:

Иностранные граждане предпочитают переезжать на постоянное место жительства в областную столицу.

Как сообщает Омскстат, по состоянию на 1 января 2017 года Омск занимает восьмое место среди мегаполисов России по количеству населения. На начало этого года в столице Прииртышья проживало 1178,4 тыс. человек. Самым многочисленным из пяти административных округов Омска стал Центральный (276,3 тыс. человек). Наименьшая численность населения - в Октябрьском - 172,3 тыс. человек.

Статистики также заявляют, что за последние шесть лет отмечено отрицательное сальдо миграции по городу (- 970 человек). Миграционная убыль связана с оттоком населения из Омска в другие субъекты Федерации. В прошлом году 16,9 тыс. омичей выехали в другие регионы. Из зарубежных стран в Омск прибыло больше, чем выбыло (на 3,3 тыс. человек). Миграционный прирост по международной миграции на 84 % обусловлен мигрантами из Казахстана.

Вместе с тем, в 2016 году продолжался переток населения из районов в областной центр. За счёт этого фактора численность горожан выросла на 2,5 тыс. человек.

Теги  •  #миграция #Омскстат #переезд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Галина Гайдаш  •  3 августа 2017, 13:04

Надеюсь, все иностранные граждане трудоустроены и в Омске уровень преступности от такой миграции не станет выше.

Ответить
Последние новости
В ДТП на Иртышской набережной пострадал ещё один мотоциклист  •  сегодня, 16:56
Площадки, с которых лучше всего смотреть салют на День города  •  сегодня, 16:19
В Омске готовятся судить Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве пропавших девушек  •  сегодня, 15:37
Участников омского SIM проверят на допинг  •  сегодня, 15:13
Из омского SIM исключили VIP-забег  •  сегодня, 14:44
Призовой фонд омского марафона сравнили с московским  •  сегодня, 14:32
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400