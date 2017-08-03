Население Омска пополняют жители Казахстана

Как сообщает Омскстат, по состоянию на 1 января 2017 года Омск занимает восьмое место среди мегаполисов России по количеству населения. На начало этого года в столице Прииртышья проживало 1178,4 тыс. человек. Самым многочисленным из пяти административных округов Омска стал Центральный (276,3 тыс. человек). Наименьшая численность населения - в Октябрьском - 172,3 тыс. человек.

Статистики также заявляют, что за последние шесть лет отмечено отрицательное сальдо миграции по городу (- 970 человек). Миграционная убыль связана с оттоком населения из Омска в другие субъекты Федерации. В прошлом году 16,9 тыс. омичей выехали в другие регионы. Из зарубежных стран в Омск прибыло больше, чем выбыло (на 3,3 тыс. человек). Миграционный прирост по международной миграции на 84 % обусловлен мигрантами из Казахстана.

Вместе с тем, в 2016 году продолжался переток населения из районов в областной центр. За счёт этого фактора численность горожан выросла на 2,5 тыс. человек.