Омские власти пугают предприятия, переплачивающие налоги

Несмотря на то, что наибольший прирост в этом году показал налог на прибыль, региональные власти не стали пересматривать прогноз по увеличению доходов областного бюджета.

На заседании регионального кабинета министров, сегодня, 22 августа, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 года. Как отметил докладчик - министр финансов Омской области Вадим Чеченко, за этот период произошло увеличение поступлений в областной бюджет по основным доходным источникам. Исключение составили лишь акцизы.

Наибольший прирост показали налог на доходы физических лиц (391,2 млн руб. или 5,3 %) и налог на прибыль организаций. Он увеличился на 2,6 млрд руб. Увеличение связано с ростом поступлений от крупнейших налогоплательщиков региона. Вместе с тем власти настораживает то, что объём переплаты по налогу на прибыль составляет 40 %. Это более 800 млн руб.

- Переплата по данному налогу после сдачи плательщиками налоговых деклараций по итогам первого полугодия увеличилась только за июль на 40 % - это 805 млн руб., - отметил Вадим Чеченко. - При сохранении подобной тенденции есть риски невыполнения утверждённых на сегодняшний день параметров по налоговым и неналоговым доходам.

В правительстве не исключают, что по итогам девяти месяцев этого года потребуется корректировка налоговых прогнозов. По словам главы Минфина, были предпосылки к рассмотрению увеличения доходов по налогу на прибыль (соответственно, и расходной части бюджета), но возросший объём переплат заставил отказаться от этих планов.