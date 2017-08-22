Омские власти пугают предприятия, переплачивающие налоги

На заседании регионального кабинета министров, сегодня, 22 августа, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 года. Как отметил докладчик - министр финансов Омской области Вадим Чеченко, за этот период произошло увеличение поступлений в областной бюджет по основным доходным источникам. Исключение составили лишь акцизы.
Наибольший прирост показали налог на доходы физических лиц (391,2 млн руб. или 5,3 %) и налог на прибыль организаций. Он увеличился на 2,6 млрд руб. Увеличение связано с ростом поступлений от крупнейших налогоплательщиков региона. Вместе с тем власти настораживает то, что объём переплаты по налогу на прибыль составляет 40 %. Это более 800 млн руб.
- Переплата по данному налогу после сдачи плательщиками налоговых деклараций по итогам первого полугодия увеличилась только за июль на 40 % - это 805 млн руб., - отметил Вадим Чеченко. - При сохранении подобной тенденции есть риски невыполнения утверждённых на сегодняшний день параметров по налоговым и неналоговым доходам.
В правительстве не исключают, что по итогам девяти месяцев этого года потребуется корректировка налоговых прогнозов. По словам главы Минфина, были предпосылки к рассмотрению увеличения доходов по налогу на прибыль (соответственно, и расходной части бюджета), но возросший объём переплат заставил отказаться от этих планов.