Омский "Руском" вложит 350 млн в развитие свиноводства на Алтае
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 11:58, последнее обновление 22 августа 2017, 12:05  •  печать

Омский "Руском" вложит 350 млн в развитие свиноводства на Алтае

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Собственник омской ГК "Руском" Темури Латария, весной 2017 г. купивший обанкротившийся "Альтаир-агро" в Алтайском крае, намерен до конца 2018 г. вложить в развитие предприятия 350 млн рублей и начать фирменную розничную торговлю мясом.

Как пишет "Алтайская правда", по планам бизнесменов в структуру предприятия, которым владеет входящий в состав "Рускома" "Барнаульский пищевик", будут включены два свинокомплекса, комбикормовый завод и мясокомбинат. Первый свинокомплекс мощностью 28 тыс. голов убоя в год уже работает, второй на 17,5 тыс. голов пока строится. После того как в предприятие будут инвестированы 350 млн рублей, мощность комплекса составит 58,5 тыс. голов откормочного молодняка. Кроме инвестиций в само производство руководство "Рускома" планирует решить кадровый вопрос. "Сейчас средняя зарплата - 23 тысячи рублей. Надеемся в 2018 году этот показатель улучшить. Кроме того, ищем участок под строительство многоквартирного дома", - пояснил изданию Темури Латария.

Напомним, один из крупнейших производителей мясной продукции Алтайского края - обанкротившийся "Альтаир-агро" - был продан омской компании за 596,9 млн руб. в марте текущего года. Группа компаний "Руском" была основана в 1999 году как предприятие, специализирующееся на поставке и продаже натуральных специй, оболочек и технологий производства колбасных изделий. Сегодня в состав холдинга входят ООО "Морозовская птицефабрика", ООО "РУСКОМ-Агро", ООО "Сибирские колбасы", ООО "Алтайские колбасы" и ООО "Барнаульский пищевик".

Теги  •  #РУСКОМ #свинья #Темури Латария

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