Омский министр здравоохранения взял в замы главврача онкобольницы
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 12:23, последнее обновление 22 августа 2017, 12:27  •  печать

Омский министр здравоохранения взял в замы главврача онкобольницы

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Место первого заместителя Андрея Стороженко займёт Дмитрий Вьюшков.

Сегодня на заседании регионального правительства рассматривались кадровые вопросы. Членами областного кабмина на должность первого зама министра здравоохранения Омской области утверждён Дмитрий Вьюшков - главный врач Омского областного клинического онкологического диспансера. Напомним, он занял место ушедшего Олега Попова. Как пошутил вице-губернатор Андрей Новосёлов, ведущий заседание вместо Виктора Назарова, у Андрея Стороженко будет единственный заместитель, кто отлично знает английский язык.

Теги  •  #Андрей Стороженко #Министр здравоохранения #онкодиспансер

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