Омский министр здравоохранения взял в замы главврача онкобольницы

Сегодня на заседании регионального правительства рассматривались кадровые вопросы. Членами областного кабмина на должность первого зама министра здравоохранения Омской области утверждён Дмитрий Вьюшков - главный врач Омского областного клинического онкологического диспансера. Напомним, он занял место ушедшего Олега Попова. Как пошутил вице-губернатор Андрей Новосёлов, ведущий заседание вместо Виктора Назарова, у Андрея Стороженко будет единственный заместитель, кто отлично знает английский язык.