В Омске составят карту туристических маршрутов

Она будет включать в себя пять маршрутов, которые туристы могут пройти без помощи экскурсовода.

На информационных стойках в аэропорту и на вокзале в скором времени можно будет приобрести карту с туристическими маршрутами по Омску и Любинскому проспекту. Новый формат предназначен в первую очередь для туристов, желающих познакомиться с достопримечательностью города.

В ближайшее время планируется издание такой карты по Любинскому проспекту, где будут представлены основные культурные достопримечательности. Руководствуясь этой картой, можно будет посетить также заведения, где можно перекусить или провести досуг: кафе, рестораны, музеи и театры. Она будет распространиться бесплатно, - рассказала заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Когда будет запущен проект Туристско-информационного центра, будет издана туристическая карта по городу Омску.

Макет карты уже готов, осталось только привлечь рекламодателей для финансирования издания. Планируется, что на карте будет пять пешеходных маршрутов, в основном в центральной части города. "Человек может посетить их все сам, не прибегая к услугам профессионального экскурсовода".

Кроме этого, в аэропорту и на ж/д вокзале будут созданы информационные стенды, где можно будет получить карту и консультацию специалистов.