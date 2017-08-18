В Омске составят карту туристических маршрутов
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 16:20, последнее обновление 18 августа 2017, 16:21  •  печать

В Омске составят карту туристических маршрутов

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Она будет включать в себя пять маршрутов, которые туристы могут пройти без помощи экскурсовода.

На информационных стойках в аэропорту и на вокзале в скором времени можно будет приобрести карту с туристическими маршрутами по Омску и Любинскому проспекту. Новый формат предназначен в первую очередь для туристов, желающих познакомиться с достопримечательностью города.

В ближайшее время планируется издание такой карты по Любинскому проспекту, где будут представлены основные культурные достопримечательности. Руководствуясь этой картой, можно будет посетить также заведения, где можно перекусить или провести досуг: кафе, рестораны, музеи и театры. Она будет распространиться бесплатно, -  рассказала заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. - Когда будет запущен проект Туристско-информационного центра, будет издана туристическая карта по городу Омску.

Макет карты уже готов, осталось только привлечь рекламодателей для финансирования издания. Планируется, что на карте будет пять пешеходных маршрутов, в основном в центральной части города. "Человек может посетить их все сам, не прибегая к услугам профессионального экскурсовода".

Кроме этого, в аэропорту и на ж/д вокзале будут созданы информационные стенды, где можно будет получить карту и консультацию специалистов.

Теги  •  #Анна Статва #карта #туристический маршрут

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