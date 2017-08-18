В Омской области таможенники будут досматривать машины вне зон контроля

С 30 августа 2017 г. сотрудники таможни смогут останавливать автотранспорт для проверки груза и документов в 22 регионах страны, в том числе в Омской области. Соответствующие изменения в федеральное законодательство подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает "Российская газета", изменения внесены в Федеральный закон N 232-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ". В соответствии с ними с 30 августа таможенники смогут останавливать автотранспорт не только в зонах таможенного контроля вблизи госграницы, но и на территориях 22 субъектов страны. К ним относятся: Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания, Чеченская Республики, а также Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Брянская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тюменская и Челябинская области. При этом таможенники смогут проверять машины без участия сотрудников ГИБДД. Как уточняет газета, речь идёт о "затаренных автомобилях массой 3,5 и более тонн".