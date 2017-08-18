В Омской области таможенники будут досматривать машины вне зон контроля
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 17:25, последнее обновление 18 августа 2017, 17:33  •  печать

В Омской области таможенники будут досматривать машины вне зон контроля

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С 30 августа 2017 г. сотрудники таможни смогут останавливать автотранспорт для проверки груза и документов в 22 регионах страны, в том числе в Омской области. Соответствующие изменения в федеральное законодательство подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает "Российская газета", изменения внесены в Федеральный закон N 232-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ". В соответствии с ними с 30 августа таможенники смогут останавливать автотранспорт не только в зонах таможенного контроля вблизи госграницы, но и на территориях 22 субъектов страны. К ним относятся: Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания, Чеченская Республики, а также Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Брянская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тюменская и Челябинская области. При этом таможенники смогут проверять машины без участия сотрудников ГИБДД. Как уточняет газета, речь идёт о "затаренных автомобилях массой 3,5 и более тонн".

Теги  •  #автомобиль #грузовик #таможенный контроль

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  18 августа 2017, 17:38

Отличную кормушку придумали для таможенников))) - теперь они будут конкурировать с ментами, - кто первее оберет до нитки дальнобойщиков...

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