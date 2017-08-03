Омский банк обязали вернуть "Тепловой компании" миллион рублей
Экономика  •   3 августа 2017, 10:12, последнее обновление 3 августа 2017, 10:18  •  печать

Омский банк обязали вернуть "Тепловой компании" миллион рублей

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Такую сумму кредитное учреждение запросило в качестве "вознаграждения" за открытия кредитной линии.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать незаконным отдельные положения договоров об открытии кредитных линий, заключённых между омским банком и муниципальным предприятием "Тепловая компания".

Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация заключила с банком два договора о предоставлении кредитной линии в размере 150 млн руб.

- При этом в документах содержались незаконные условия о предоставлении кредитов только после уплаты банку комиссии, составившей по двум договорам 1,2 млн руб., - пояснили в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве подобное условие посчитали незаконным, ведь предоставление банком кредита – стандартная услуга, которая не требует дополнительного вознаграждения. Суд встал на сторону прокуратуры, обязав вернуть муниципальному предприятию незаконно взятую комиссию в размере 1,2 млн руб. Решение в законную силу не вступило, кредитное учреждение подало апелляцию.

Теги  •  #Арбитражный суд #банк #прокуратура #Тепловая компания

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