УФАС признало наличие картельного сговора омских дорожников

Антимонопольщики установили, что некоторые участники аукциона на проведение ремонта городских магистралей договорились не снижать цену.

Сегодня, 2 августа, Комиссия омского УФАС России вынесла решение по делу, возбуждённому в ноябре прошлого года в отношении участников 37 "дорожных" аукционов. Троих подрядчиков антимонопольщики уличили в сговоре.

- Признано картелем соглашение между ООО "СтройТраст", ООО "Автодорсервис", ООО "Строительная фирма "Континент" о совместном участии в электронных аукционах на выполнение работ по ремонту участков трёх дорог, что привело к поддержанию цен на торгах, - сообщили в пресс-службе омского УФАС.

Отметим, что речь идёт об аукционах по ремонту Красноярского тракта (от пр. Королёва до ул. Малиновского), ул. Нефтезаводской (от пр. Мира до ул. Энтузиастов) и ул. Королёва.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства будут переданы уполномоченному должностному лицу омского УФАС России для принятия решения о возбуждении дел об административном правонарушении. В самих компаниях пока комментариев по поводу этой ситуации не дают. В двух организациях на звонок корреспондента никто не ответил, в третьей комментировать отказались.

- Мы пока не будем давать никаких комментариев, - коротко заявили корреспонденту "Омск Здесь" в ООО "Автодорсервис" и бросили трубку.

Согласно списку подрядчиков, который составил областной Минстрой, в прошлом году трое провинившихся подрядчиков отремонтировали 15 городских дорог.