С омских улиц вывезли 50 тысяч тонн грязи и пыли
Общество  •  28 июля 2017, 12:21, последнее обновление 28 июля 2017, 12:27  •  печать

С омских улиц вывезли 50 тысяч тонн грязи и пыли

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В омской мэрии заявили, что уборка улиц идет в круглосуточном режиме.

В Омске круглосуточно проходят мероприятия по летнему содержанию объектов улично-дорожной сети.  Специалисты "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" регулярно выполняют уборку дорог, прибордюрной части и обочин. С начала года на специальные полигоны было вывезено почти 50 тыс. тонн грязи и пыли.

- В преддверии Дня города мы дополнительно нарастим темпы необходимых работ. Свой 301-й день рождения он обязательно встретит чистым и опрятным, - прокомментировал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Также с мест общего пользования, в том числе с территорий несанкционированных свалок, вывозятся твердые бытовые отходы. С начала 2017 года объем мусора превысил 145 тыс. кубометров.

Теги  •  #грязь #дороги #мусор #уборка

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