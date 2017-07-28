С омских улиц вывезли 50 тысяч тонн грязи и пыли

В омской мэрии заявили, что уборка улиц идет в круглосуточном режиме.

В Омске круглосуточно проходят мероприятия по летнему содержанию объектов улично-дорожной сети. Специалисты "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" регулярно выполняют уборку дорог, прибордюрной части и обочин. С начала года на специальные полигоны было вывезено почти 50 тыс. тонн грязи и пыли.

- В преддверии Дня города мы дополнительно нарастим темпы необходимых работ. Свой 301-й день рождения он обязательно встретит чистым и опрятным, - прокомментировал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов.

Также с мест общего пользования, в том числе с территорий несанкционированных свалок, вывозятся твердые бытовые отходы. С начала 2017 года объем мусора превысил 145 тыс. кубометров.