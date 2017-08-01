Омские чиновники временно станут дворниками

Сотрудники городской администрации выйдут на внеплановой субботник, чтобы убрать город от мусора, прополоть цветники и клумбы, а также покрасить ограждения.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов перед Днем города решил вывести своих подчинённых на внеплановый средник. Как сообщает мэрия, в прополке цветников и клумб, уборке мусора, покраске ограждений примут участие 650 сотрудников структурных подразделений городской администрации.

Чиновники будут работать во всех административных округах – в парке 300-летия Омска и на улице Бетховена, на Иртышской набережной и на набережной Тухачевского, на улице Серова, на пешеходном бульваре по улице Богдана Хмельницкого, в Выставочном, Воскресенском, Первомайском скверах, на площади Бухгольца и многих других общественных территориях.