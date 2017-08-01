Омские чиновники временно станут дворниками
Общество  •   1 августа 2017, 19:22, последнее обновление 1 августа 2017, 19:25  •  печать

Омские чиновники временно станут дворниками

Автор:

Сотрудники городской администрации выйдут на внеплановой субботник, чтобы убрать город от мусора, прополоть цветники и клумбы, а также покрасить ограждения.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов перед Днем города решил вывести своих подчинённых на внеплановый средник. Как сообщает мэрия, в прополке цветников и клумб, уборке мусора, покраске ограждений примут участие 650 сотрудников структурных подразделений городской администрации.

Чиновники будут работать во всех административных округах – в парке 300-летия Омска и на улице Бетховена, на Иртышской набережной и на набережной Тухачевского, на улице Серова, на пешеходном бульваре по улице Богдана Хмельницкого, в Выставочном, Воскресенском, Первомайском скверах, на площади Бухгольца и многих других общественных территориях.

Теги  •  #День города #мэрия #Сергей Фролов

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктория Прищепова  •  1 августа 2017, 19:32

Ну вот, хоть что-то полезное сделают. С радостью на это бы посмотрела.

Ответить
Последние новости
Омич отстреливался от пришедших с проверкой полицейских  •  сегодня, 17:16  •   2
Омскую крепость откроют ко Дню города частично  •  сегодня, 17:13
В Омске проспект Маркса оказался перекрыт из-за ДТП  •  сегодня, 16:53
Омский школьник скрывался от полиции на авто без номеров  •  сегодня, 16:25  •   3
Сергей Фролов не займёт кресло мэра  •  сегодня, 16:12
В Омске будут судить директора компании, не заплатившую государству 24 млн рублей  •  сегодня, 15:14
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400