В Омске будут судить директора компании, не заплатившую государству 24 млн рублей

Суд наложил арест на имущество руководителя ООО "ИнтерКарго Транс", которая в течение трёх лет не платила налоги.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководителя ООО "ИнтерКарго Транс". Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в 2012-2015 годах омичка предоставляла в налоговую ложную информацию по НДС в документах ООО "ИнтерКарго Транс". Тем самым она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 24 млн руб.

В рамках уголовного дела прокуратура Омской области заявила гражданский иск с целью возмещения причинённого ущерба. По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд наложил арест на личное имущество обвиняемой, чтобы возместить ущерб.

В настоящее время уголовное дело передано в Советский районный суд Омска для рассмотрения.