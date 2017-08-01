В Омске будут судить директора компании, не заплатившую государству 24 млн рублей
Экономика  •   1 августа 2017, 15:14, последнее обновление 1 августа 2017, 15:30  •  печать

В Омске будут судить директора компании, не заплатившую государству 24 млн рублей

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Суд наложил арест на имущество руководителя ООО "ИнтерКарго Транс", которая в течение трёх лет не платила налоги.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководителя ООО "ИнтерКарго Транс". Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в 2012-2015 годах омичка предоставляла в налоговую ложную информацию по НДС в документах ООО "ИнтерКарго Транс". Тем самым она уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 24 млн руб.

В рамках уголовного дела прокуратура Омской области заявила гражданский иск с целью возмещения причинённого ущерба. По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд наложил арест на личное имущество обвиняемой, чтобы возместить ущерб.

В настоящее время уголовное дело передано в Советский районный суд Омска для рассмотрения.

Теги  •  #налоги #суд #уголовное дело

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