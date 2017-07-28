Банк "Югра" лишился лицензии

В Омской области у столичного банка насчитывается четыре тысячи вкладчиков.

28 июля приказом Центробанка России у ПАО Банк "Югра" отозвана лицензия. Одна из основных причин по сообщению регулятора – неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В Омске у банка два филиала и четыре тысячи вкладчиков. Напомним, как ранее писал "Омск Здесь", по данным Агентства по страхованию вкладов, омичам выплатить придётся порядка 2,5 млрд руб. Банком-агентом стал "ВТБ24".

Добавим, 10 июля Центробанком принято решение ввести временную администрацию в банке "Югра" из-за его неустойчивого положения. На официальном сайте кредитного учреждения никакой информации о ликвидации не размещено. На телефоны корреспондента в омских филиалах банка никто не отвечал.

ПАО Банк "Югра" основан в ноябре 1990 года в городе Мегион Тюменской области. Уставной капитал превышает 12 млрд руб. "Югра" имеет семь филиалов по всей стране.