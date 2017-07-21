Сумма выплат омским вкладчикам банка "Югра" составит 2,5 млрд руб.
Экономика  •  21 июля 2017, 13:53, последнее обновление 21 июля 2017, 13:59  •  печать

Сумма выплат омским вкладчикам банка "Югра" составит 2,5 млрд руб.

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В Омской области у "Югры" насчитывается четыре тысячи вкладчиков.

Всего в регионах Сибирского федерального округа насчитывается 18,3 тыс. вкладчиков банка "Югра". Общая сумма страховых выплат составит 11,3 млрд руб. Об этом "Сибирскому Агентству Новостей" сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

По данным АСВ, больше всего сибирских вкладчиков "Югры" в Красноярском крае – 6,7 тыс. с суммой выплат 3,6 млрд руб. Также значительно их число в Омской области (4 тыс. вкладчиков, 2,5 млрд руб.) и в Новосибирской области (3,7 тыс. вкладчиков, 2,8 млрд руб.). О начале выплат агентство заявило вчера, 20 июля. Банком-агентом в Прииртышье является ПАО "ВТБ 24".

Напомним, о введении Центробанком временной администрации в ПАО Банк "Югра" стало известно 10 июля. Основная причина, по которой регулятор пошёл на такой шаг, - неустойчивое финансовое положение "Югры" и "угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков".

Теги  •  #вклад #Центробанк #Югра

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Комментарии
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Роман Орехов  •  21 июля 2017, 16:08

Лучше уж во время закрыть банк и выплатить все средства вкладчикам по страховке, чем ждать когда все деньги испарятся как было зачастую с другими банками. Жаль только юридических лиц, у них средства то не застрахованы, когда они начнут ими распоряжаться.

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