Омским работодателям не хватает продавцов и инженеров

В Омске вырос спрос на специалистов из производственной сферы и IT.

Сферы с наиболее востребованными профессиями на омском рынке труда назвал сайт HeadHunter. Тройку лидеров составили "Продажи", "Банки, инвестиции, лизинг" и "Производство". Кроме того, выросла доля вакансий в медицине, ИТ-сфере и ресторанно-гостиничном бизнесе. Меньше работодатели начали нуждаться в бухгалтерах, маркетологах и административном персонале.

Как показывает анализ вакансий, их основная часть появляется в сфере "Информационные технологии". Также в последние годы растёт спрос на специалистов инженерных профессий, особенно в производственной сфере.