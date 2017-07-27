Омским работодателям не хватает продавцов и инженеров
Экономика  •  27 июля 2017, 09:55, последнее обновление 27 июля 2017, 10:49  •  печать

Омским работодателям не хватает продавцов и инженеров

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В Омске вырос спрос на специалистов из производственной сферы и IT. 

Сферы с наиболее востребованными профессиями на омском рынке труда назвал сайт HeadHunter. Тройку лидеров составили "Продажи", "Банки, инвестиции, лизинг" и "Производство". Кроме того, выросла доля вакансий в медицине, ИТ-сфере и ресторанно-гостиничном бизнесе. Меньше работодатели начали нуждаться в бухгалтерах, маркетологах и административном персонале.

Как показывает анализ вакансий, их основная часть появляется в сфере "Информационные технологии". Также в последние годы растёт спрос на специалистов инженерных профессий, особенно в производственной сфере.

Теги  •  #профессия #рынок труда

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  27 июля 2017, 11:23

Наверное, работодатели слишком мало платят продавцам, если их не хватает. Нужно увеличить зарплату и число желающих резко вырастет.

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