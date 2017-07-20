Испытай себя!
10 мировых соревнований, в которых стоит поучаствовать
Часть 2
Часть 2
Дарья Молчанская
Вы не мыслите свою жизнь без спорта, но стали замечать, что занятия в фитнес-клубе или монотонные пробежки в парке уже навевают скуку. Хотите устроить себе настоящее испытание и узнать пределы собственных физических возможностей и то, как пересечь эту границу? Специально для вас мы составили список мировых спортивных событий, которые будут суровым экзаменом даже для подготовленного атлета.
Информацию мы разделили на две части. Первая была опубликована немного ранее. А сейчас, как и обещали, представляем вашему вниманию вторую часть - о спортивных событиях, к которым у вас будет больше времени подготовиться и физически, и финансово.
Что: Антарктический ледовый марафон
Где: лагерь Юнион-Глейшер-Кэмп, Антарктида
Когда: 24 ноября 2017 (2018) года
Сайт соревнований: http://www.icemarathon.com/
Где: лагерь Юнион-Глейшер-Кэмп, Антарктида
Когда: 24 ноября 2017 (2018) года
Сайт соревнований: http://www.icemarathon.com/
Уже 13 лет каждый ноябрь у подножья горного хребта Элсуэрт на высоте около 700 метров над уровнем моря проводится самый южный забег в мире. Антарктический ледовый марафон входит в число наиболее сложных экстремальных забегов, но это понятно даже из названия: мало кто отважится преодолеть дистанцию в 42,195 км (а ведь в программе соревнований предусмотрена и ультрадлинная трасса - 100 км) по снегу и льду при -25 градусах мороза и пронизывающем ветре, дующем со скоростью от 15 до 40 метров в секунду. Тем не менее смельчаки находятся всегда, вот и в прошлом году на край земли приехало свыше 50 экстремалов из 17 стран. Кстати, упомянем о приятном для нас историческом факте: среди чемпионов Антарктического ледового марафона есть и представитель России Евгений Горков, чья победа датирована 2006 годом.
В условиях, при которых проводится гонка, особое значение имеет экипировка, а также специальный питьевой режим. Потому не экономьте на хорошем термобелье и беговой одежде. Кроме того, не считается зазорным останавливаться во время забега, чтобы выпить горячие напитки, иначе рискуете не добраться до финиша без посторонней помощи.
Надо также пояснить, почему в графе "Когда" мы указали одновременно 2017 и 2018 год. Дело в том, что Антарктический ледовый марафон весьма популярен и участвовать в нём весьма престижно, поэтому регистрационная квота выбирается крайне быстро. Так произошло и в этот раз, однако организаторы подчёркивают, что шанс попасть на забег ещё есть: если сейчас подать заявку на 2018 год, то вас внесут в лист ожидания 2017 года, и при освобождении места кем-нибудь из других атлетов вы сможете претендовать на данную вакансию.
Надо также пояснить, почему в графе "Когда" мы указали одновременно 2017 и 2018 год. Дело в том, что Антарктический ледовый марафон весьма популярен и участвовать в нём весьма престижно, поэтому регистрационная квота выбирается крайне быстро. Так произошло и в этот раз, однако организаторы подчёркивают, что шанс попасть на забег ещё есть: если сейчас подать заявку на 2018 год, то вас внесут в лист ожидания 2017 года, и при освобождении места кем-нибудь из других атлетов вы сможете претендовать на данную вакансию.
Опять-таки в силу своей эксклюзивности эти состязания рассчитаны на людей с достатком. Желающим совершить забег в нескольких сотнях километров от Южного полюса придётся заплатить 16 тыс. евро (15 тыс. евро, если платеж будет совершён одним трансфером, а не частями). Сюда включены перелёт в Антарктику из аэропорта в Пунта-Аренас (Чили), еда и проживание, медали, футболки, сувениры, фото- и видеоматериалы и другое.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Пунта-Аренас (в одну сторону и с пересадками - от 126 тыс. руб.). Шиповки для бега по снегу или льду (от 6 тыс. руб.), комплект термобелья (от 3 тыс. руб.), термоноски (от 0,7 тыс. руб.), шапка (от 1 тыс. руб.), солнцезащитные очки (от 3 тыс. руб.), ветрозащитная куртка (от 13 тыс. руб.), перчатки (от 1,5 тыс. руб.), тёплая толстовка или свитер (от 4 тыс. руб.), маска-балаклава (от 2 тыс. руб.), защитный крем от мороза и ветра (от 0,3 тыс. руб.), термофляга (от 2 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.) и прочее.
Что: Мутновский экстремальный марафон
Где: Мутновская ГеоТЭС - п. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский
Когда: апрель 2018 года
Сайт соревнований: http://www.kamchatkaloppet.ru/marathons/
Где: Мутновская ГеоТЭС - п. Термальный, г. Петропавловск-Камчатский
Когда: апрель 2018 года
Сайт соревнований: http://www.kamchatkaloppet.ru/marathons/
Мутновский экстремальный марафон стал одной из визитных карточек Камчатского края. Эти соревнования по праву входят в число сложнейших лыжных стартов мира. Трасса протяжённостью 60 километров проложена по живописным подножиям трёх вулканов (Мутновского, Горелого, Вилючинского) с максимальной точкой высоты до 1100 метров над уровнем моря и с головокружительными спусками. При этом бежать приходится по снежной целине без накатанной лыжни и разметки, имея лишь карту трассы с указанием основных ориентиров и перепадами высот. А ещё приплюсуйте сюда крепкий морозец, разреженный воздух и капризы погоды, из-за которых, например, в этом году пришлось сократить длину трассы сразу на 20 километров.
Камчатские состязания проводятся с 2000 года, правда, был пятилетний перерыв, но с 2010 года марафон возродили. Участие в нём престижно, и многие лыжники хотят получить соответствующую отметку в своём портфолио. Так, в разные годы свои силы здесь пробовали олимпийские чемпионы Юстина Ковальчик, Никита Крюков и многие другие звёзды. Однако организаторы не спешат расширять заявочную сетку ради сохранения элитного статуса соревнований, поэтому обычно на старт выходят немногим более 50-60 гонщиков. Кроме того, к марафонцам предъявляются некоторые требования: допуск получают лыжники не ниже первого спортивного разряда, а основной критерий отбора - проигрыш по времени победителю Авачинского марафона (проводится за неделю до мутновского соревнования) должен составлять не более 35 % от его результата. Однако оргкомитет вправе принять персональное решение об участии в состязаниях отдельных атлетов, так что возможность попасть в пул всё-таки есть.
В нынешнем году Мутновский экстремальный марафон уже состоялся, а регистрация на следующий старт ещё не открылась. Но традиционно соревнования проходят в апреле, поэтому вы теперь знаете, на какой срок ориентироваться.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Петропавловск-Камчатский (в одну сторону и с пересадками - от 25 тыс. руб.). Из Петропавловска-Камчатского на автобусе до посёлка Термальный (от 0,1 тыс. руб.). Проживание от 1,5 тыс. руб. в сутки. Беговые лыжи (от 4 тыс. руб.), лыжные ботинки (от 5 тыс. руб.), лыжный костюм (от 6 тыс. руб.), тёплая лыжная шапочка (от 1 тыс. руб.), перчатки (от 1 тыс. руб.), лыжные очки (от 2 тыс. руб.), термоноски (от 0,7 тыс. руб.), солнцезащитные очки (от 3 тыс. руб.), ветрозащитная куртка (от 13 тыс. руб.), перчатки (от 1,5 тыс. руб.), тёплая толстовка или свитер (от 4 тыс. руб.), маска-балаклава (от 2 тыс. руб.), защитный крем от мороза и ветра (от 0,3 тыс. руб.), термофляга (от 2 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.) и прочее.
Что: The Great Wall Marathon
Где: Пекин, Китай
Когда: 19 мая 2018
Сайт соревнований: http://great-wall-marathon.com/
Где: Пекин, Китай
Когда: 19 мая 2018
Сайт соревнований: http://great-wall-marathon.com/
Ещё один представитель самых сложных марафонов на планете - китайский The Great Wall Marathon. Основная "фишка" в том, что бежать приходится не по прямой, а больше вверх: в течение дистанции участникам придётся преодолеть 5164 ступени Великой Китайской стены, при этом их высота постоянно разнится (в некоторых случаях доходит до колена). В качестве компенсации - знакомство с одной из самых удивительных достопримечательностей на планете и поддержка огромного количества зрителей.
История GWM ведёт свой отсчёт с 1998 года, когда основатель датского туристического бюро Albatros Travel's Сёрен Расмуссен решил организовать забег по Великой Китайской стене, чтобы привлечь в Поднебесную туристов. Вряд ли он тогда представлял, что мероприятие, начинавшееся как пиар-акция, в итоге превратится в статусное и уважаемое соревнование, которое ежегодно собирает тысячи любителей бега.
История GWM ведёт свой отсчёт с 1998 года, когда основатель датского туристического бюро Albatros Travel's Сёрен Расмуссен решил организовать забег по Великой Китайской стене, чтобы привлечь в Поднебесную туристов. Вряд ли он тогда представлял, что мероприятие, начинавшееся как пиар-акция, в итоге превратится в статусное и уважаемое соревнование, которое ежегодно собирает тысячи любителей бега.
О своём опыте участия в "настенном" забеге 2017 года, ещё более трудном, чем GWM - Conquer the Wall Marathon - рассказывает уроженка Омска Юлия Прудникова, которая в своём дебютном выступлении сумела не только выиграть золотую медаль в женском зачёте, но и обновить рекорд трассы.
Юлия Прудникова
"Старт был дан на отметке 335 м над уровнем моря, общий набор высоты чуть меньше 1500 м. Сама трасса шла как по трейловым тропам из песка с мелкими камешками, так и по самой стене, устеленной вековым камнем, - то вверх, то вниз. Там, где многие неустойчиво скатывались вниз или запинались, я прибавляла шаг для обгона. Местами было очень страшно, приходилось бежать по узкой колее, чуть шаг в сторону - и обрыв. Но именно этот адреналин помогал не останавливаться. А ещё красота местных видов! Могу сказать с уверенностью, что ни один шоссейный марафон с толпами болельщиков не заменит природную красоту и уединение с ней (Юлия участвовала в пяти Международных шоссейных марафонах, два из которых входят в серию World Marathon Majors - прим. ред.)!
Считаю, что одним из самых важных факторов моей победы стал выбор экипировки. Помогла правильная обувь, приспособленная для бега по грунтовым дорогам и камням. Брала с собой лёгкий рюкзак с двумя бутылочками, в одной был изотоник, а в другую постоянно доливала воду на пунктах питания. Каждые полчаса употребляла энергетические гели, которые помогают поддерживать уровень глюкозы и не дают организму голодать, также принимала солевые таблетки для восстановления соляного баланса крови", - вспоминает Юлия.
Как это бывает с престижными соревнованиями, участие в них существенно облегчает ваш кошелёк. Так, стартовый взнос на GWM-2018 составляет 1580 долларов. В эту сумму включены: трансфер из аэропорта в отель и обратно, насыщенная семидневная программа с экскурсиями по Пекину, питание и прочее (см. официальный сайт). А вот за перелёт и проживание придётся доплатить.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Пекин (в одну сторону и с пересадками - от 16 тыс. руб.). Проживание от 3,9 тыс. руб. в сутки (в отеле категории "три звезды"). Беговые кроссовки (от 5 тыс. руб.) и одежда (набор от 10 тыс. руб.), беговой рюкзак (от 3 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.) и прочее.
Что: Bosphorus Cross-Continental Swimming Race
Где: Стамбул, Турция
Когда: июль 2018 года
Сайт соревнований: http://bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr/Home
Где: Стамбул, Турция
Когда: июль 2018 года
Сайт соревнований: http://bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr/Home
Межконтинентальный заплыв через Босфор впервые состоялся в 1989 году и моментально обрёл популярность. Во-первых, привлекательной кажется сама идея взять старт в Азии, пересечь знаменитый пролив по воде и оказаться уже в Европе. Во-вторых, с самого начала девиз этих соревнований звучал как "Спорт для всех", потому участвуют в них как профессиональные спортсмены, так и любители. Со временем на стамбульские состязания стали заявляться люди с ограниченными возможностями здоровья.
Дистанция - 6,5 км. Не самое сложное испытание даже для тех, кто совсем недавно начал плавать: почти половину пути вас несёт вперед течением. Попутно можно наслаждаться видами красивого города, любоваться рыбами и медузами в прозрачной воде. Однако у берегов Босфор весьма непредсказуем и первые метры от старта и последние до финиша часто становятся серьёзным препятствием для плохо подготовленных атлетов. Трудность также заключается в том, что нужно уметь ориентироваться на открытой воде и правильно строить маршрут. Каждый год примерно 15 % участников "промахиваются" с выбором верного пути, и течение, скорость которого бывает выше 3 км/ч, просто не даёт таким пловцам попасть в финишную арку.
О том, как подготовиться к босфорскому приключению "Омск Здесь" рассказала координатор школы бега, плавания, лыж и велоспорта I LOVE RUNNING Family в Санкт-Петербурге Юлия Пухкал.
"За полгода можно подготовиться даже с нуля, - заявляет эксперт. - Основная подготовка к открытой воде происходит в бассейне. Не нужно наматывать километры, но нужно отточить технику и баланс. В первую очередь, научиться дышать на две стороны. Если умеете дышать только направо или только налево, то, когда на открытой воде с этой стороны придёт волна, просто захлебнётесь. Следует научиться плыть ровно, чтобы не давать зигзагов и тем самым мешать другим участникам, а также поднимать голову вперёд при вдохе, чтобы смотреть на ориентиры.
Считается, что нужно поднимать голову для оценки ситуации на каждые шесть гребков, но можно и чаще, если вы не можете плыть прямо. Что касается ориентирования, то нужно тренироваться на открытой воде: выбирать метки на берегу и выстраивать по ним свой маршрут. Если на заплыве, как например на Босфоре, трасса проходит вдоль берега, то удобно при вдохе боковым зрением замечать ориентиры и оценивать, не сдвинулся ли ты слишком далеко от них".
Отметим, что заплыв 2017 года пройдёт 23 июля, однако зарегистрироваться на него не получится. Приём заявок стартовал в ночь с 3 на 4 января, и все выделенные места под участников из России (400 единиц) были раскуплены практически за час. Так что, если вы хотите стяжать славу межконтинентального пловца, то попробуйте приобрести слоты у их нынешних держателей (всё-таки у людей иногда меняются планы), либо планируйте свой спортивный подвиг на 2018 год. Стартовый взнос составит около 100 долларов.
Интересный исторический факт: родоначальником всех заплывов через пролив был знаменитый английский поэт Джордж Байрон, который в 1810 году в мае вместе с сопровождавшим его офицером за один час и десять минут пересёк Дарданеллы, заложив тем самым новую спортивную традицию.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Стамбул (в одну сторону и с пересадками - от 19 тыс. руб.). Проживание от 2,7 тыс. руб. в сутки (в отеле категории "три звезды"). Купальник (от 1 тыс. руб.), купальные плавки (0,5 тыс. руб.), купальная шапочка (0,7 тыс. руб.), изотоники (от 0,6 тыс. руб.).