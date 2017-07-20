В условиях, при которых проводится гонка, особое значение имеет экипировка, а также специальный питьевой режим. Потому не экономьте на хорошем термобелье и беговой одежде. Кроме того, не считается зазорным останавливаться во время забега, чтобы выпить горячие напитки, иначе рискуете не добраться до финиша без посторонней помощи.



Надо также пояснить, почему в графе "Когда" мы указали одновременно 2017 и 2018 год. Дело в том, что Антарктический ледовый марафон весьма популярен и участвовать в нём весьма престижно, поэтому регистрационная квота выбирается крайне быстро. Так произошло и в этот раз, однако организаторы подчёркивают, что шанс попасть на забег ещё есть: если сейчас подать заявку на 2018 год, то вас внесут в лист ожидания 2017 года, и при освобождении места кем-нибудь из других атлетов вы сможете претендовать на данную вакансию.

