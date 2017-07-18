В Омской области больше всех налогов платят нефтяники и виноделы
Экономика  •  18 июля 2017, 10:37, последнее обновление 18 июля 2017, 11:21  •  печать

В Омской области больше всех налогов платят нефтяники и виноделы

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Десять крупнейших налогоплательщиков региона отчисляют в бюджет три четверти всех налогов, собираемых в области.

По данным омского УФНС России, за первые 6 месяцев этого года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 25,7 млрд руб. сборов, администрируемых налоговой службой. Это 76,3% от общей доли налогов, которые Омская область отправляет в Москву. Региональный бюджет получил от своих крупнейших налогоплательщиков 10,5 млрд руб. (41% от всех поступлений), а бюджет Омска - 323 млн руб.

Десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет выглядит следующим образом:

- АО "Газпромнефть-Омский НПЗ";
- ООО "Омсквинпром";
- АО "Транснефть-Западная Сибирь";
- ООО "Газпромнефть-Восток";
- АО "Территориальная генерирующая компания №11";
- ООО "Омский завод полипропилена";
- ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";
- АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро";
- ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО);
- ООО "Газпромнефть - снабжение".

Больше всех в бюджет Омской области заплатили АО "Сан Инбев", ООО "Омсквинпром" и АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", а в лидерах по Омску - АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Омский завод транспортного машиностроения".

Теги  •  #налоги #УФНС

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Комментарии
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Роман Орехов  •  18 июля 2017, 11:12

Традиционные направления производства, на которых и держится экономика и бюджет. Развития им, а вместе с ними и другие отрасли будут развиваться и пополнять своей копеечкой налоги.

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