В Омской области больше всех налогов платят нефтяники и виноделы

Десять крупнейших налогоплательщиков региона отчисляют в бюджет три четверти всех налогов, собираемых в области.

По данным омского УФНС России, за первые 6 месяцев этого года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 25,7 млрд руб. сборов, администрируемых налоговой службой. Это 76,3% от общей доли налогов, которые Омская область отправляет в Москву. Региональный бюджет получил от своих крупнейших налогоплательщиков 10,5 млрд руб. (41% от всех поступлений), а бюджет Омска - 323 млн руб.

Десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет выглядит следующим образом:

- АО "Газпромнефть-Омский НПЗ";

- ООО "Омсквинпром";

- АО "Транснефть-Западная Сибирь";

- ООО "Газпромнефть-Восток";

- АО "Территориальная генерирующая компания №11";

- ООО "Омский завод полипропилена";

- ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";

- АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро";

- ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО);

- ООО "Газпромнефть - снабжение".

Больше всех в бюджет Омской области заплатили АО "Сан Инбев", ООО "Омсквинпром" и АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", а в лидерах по Омску - АО "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО "Российские железные дороги" и АО "Омский завод транспортного машиностроения".