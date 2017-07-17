Отец и сын попали под уголовное дело из-за неуплаты налогов

Омские бизнесмены скрыли от государства четыре миллиона рублей, чтобы не платить налоги.

Куйбышевский суд Омска вынес приговор учредителю ООО "Евростройинвест" и его сыну. Они признаны виновными в сокрытии денежных средств в крупном размере, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Как сообщает областная прокуратура, в суде установлено, что в 2015 – 2016 годах отец и сын распорядились денежными средствами ООО "Евростройинвест", предназначавшимися для уплаты налогов, по своему усмотрению. В результате налог в бюджет в сумме более четырёх миллионов рублей уплачен не был.

Вину мужчины признали, задолженность погасили. Но это не позволило им избежать ответственности. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. руб. каждому.