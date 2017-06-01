Омские СМИ сообщили об обысках в "Первой гильдии строителей"

Сегодня, 1 июня, сайт "БК55" сообщил о проходящих обысках в "Первой гильдии строителей". Также журналисты сообщили о том, что уже 15 июня организация может лишиться лицензии. При этом одному из самых активных членов гильдии, известному строителю Константину Петренко, как оказалось, об обысках ничего неизвестно.

- Я не в курсе, сейчас нахожусь в Москве. Знаю, что там сегодня должно состояться собрание. Но информация об обысках, если честно, меня не удивляет, ведь там столько денег пропало, - пояснил "Омск Здесь" Константин Петренко.

В омском СУ СК России сказали, что про обыски в "Первой гильдии строителей" им ничего не известно. Не дают пока комментариев по поводу появившейся информации и в пресс-службе омского УМВД, а член СРО Дмитрий Буцик и вовсе заявил, что сейчас в гильдии проходит очередное собрание.

- Я на собрании в "Первой гильдии", у меня нет времени разговаривать. До свидания, - сообщил "Омск Здесь" по телефону Дмитрий Буцик.

Между тем, источник "Омск Здесь", близкий к силовым структурам, подтвердил, что обыски в "Первой гильдии строителей" всё же проходят.

Напомним, что создатель СРО Станислав Мацелевич сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. По версии следствия, за время своей криминальной деятельности члены группы обналичили более 320 млн руб. через подставные фирмы.