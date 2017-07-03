Китайская молодёжь привезла в Омск промышленные проекты
Экономика  •   3 июля 2017, 12:26  •  печать

Китайская молодёжь привезла в Омск промышленные проекты

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На базе ОмГПУ открылся Российско-Китайский бизнес-инкубатор, резидентами которого станут студенты и молодые предприниматели с обеих сторон.

Сегодня, 3 июля, в Омске официально стартовал новый международный проект, появившийся по итогам прошлогоднего форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества.

- Открытие такого бизнес-инкубатора - это веяние времени. На сегодняшний день Китай - это наш наиболее стратегический партнёр и в политике, и в промышленности, и в других сферах, - подчеркнул министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Из Китая в Омск приехали 12 человек - студенты, молодые бизнесмены, представители крупных компаний. Как рассказал руководитель делегации Го Цян, сотрудничество с ОмГПУ длится уже двадцать лет и бизнес-инкубатор - это новый виток взаимодействия: "Мы приехали, чтобы набраться опыта. В будущем мы хотели бы дальше развивать отношения с омской молодёжью".

Ожидается, что в бизнес-инкубатор попадут 15 российских и 12 китайских проектов в области химической промышленности, туризма, логистики, сельского хозяйства, здравоохранения и др. Омские резиденты рассчитывают вывести свои продукты на китайский рынок. Иностранцы, в свою очередь, ищут российских партнёров для продвижения продукции.

- Наша компания достаточно крупная, одно из наших направлений - производство автомобильных шин. У нас уже есть несколько партнёров в России, и теперь мы их ищем в Омске, - рассказала гендиректор Корпорации бизнес-инкубатора Сянцзагоу Чу Линлин.

Отбор проектов в рамках бизнес-инкубатора продлится до 20 июля. Затем запланирована поездка омских резидентов в Китай.

Теги  •  #бизнес-инкубатор #Китай #молодежь

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