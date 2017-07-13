Омским предпринимателям могут дать 8-летнюю рассрочку платежей за аренду земли
Экономика  •  13 июля 2017, 15:26, последнее обновление 13 июля 2017, 15:33  •  печать

Омским предпринимателям могут дать 8-летнюю рассрочку платежей за аренду земли

Автор:

Бизнесмены накопили многомиллионные долги после резкого увеличения кадастровой стоимости земли.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Платежи предприятий-арендаторов резко выросли после переоценки кадастровой стоимости земель, которую сейчас завершает департамент имущественных отношений горадминистрации. Как говорят представители бизнеса, платежи увеличились в пять-десять раз.

Многие предприятия оказались на грани банкротства. Недоплата в бюджет составляет 700-800 млн руб. по сравнению с прошлым годом. <...> Задолженность по налогу выросла в шесть раз, - прокомментировал депутат Сергей Дроздов.

Депутат предложил ввести рассрочку на восемь лет и отменить пени. Мэрия готова ввести рассрочку на четыре года с января 2018-го. По итогам голосования комитет рекомендовал принять проект решения, предложенный депутатом Сергеем Дроздовым и Ириной Матвеенко, в первом чтении на ближайшем заседании горсовета.

Теги  •  #Горсовет #земля #налоги #Сергей Дроздов

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Ельдар Муратов  •  13 июля 2017, 16:16

Хорошо когда власть идет на встречу предпринимателям. Бизнес в сложные времена всегда нужно всячески поддерживать.В будущем от такого правильного решения властей выиграют однозначно все!!!

Ответить
Последние новости
Омской области придётся возвращать федеральные деньги, потраченные на главный корпус ОмГУ  •  сегодня, 18:14
В Омске закроют проезд с улицы Степана Разина на улицу Ленина  •  сегодня, 17:12
Перед концертом Бабкиной омичи исполнят народные танцы и выпьют из ледяных бокалов   •  сегодня, 16:44
В Омске родились Белоснежка, Нева и Аполлон  •  сегодня, 16:36  •   2
Калачинские коммунальщики скрыли от налоговиков 3 млн рублей  •  сегодня, 16:13
В Омскую область ввезли заражённый перец  •  сегодня, 15:01  •   2
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400