Омским предпринимателям могут дать 8-летнюю рассрочку платежей за аренду земли

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Платежи предприятий-арендаторов резко выросли после переоценки кадастровой стоимости земель, которую сейчас завершает департамент имущественных отношений горадминистрации. Как говорят представители бизнеса, платежи увеличились в пять-десять раз.

Многие предприятия оказались на грани банкротства. Недоплата в бюджет составляет 700-800 млн руб. по сравнению с прошлым годом. <...> Задолженность по налогу выросла в шесть раз, - прокомментировал депутат Сергей Дроздов.

Депутат предложил ввести рассрочку на восемь лет и отменить пени. Мэрия готова ввести рассрочку на четыре года с января 2018-го. По итогам голосования комитет рекомендовал принять проект решения, предложенный депутатом Сергеем Дроздовым и Ириной Матвеенко, в первом чтении на ближайшем заседании горсовета.