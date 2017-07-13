Налог на имущество в Омске будет расти пять лет
Экономика  •  13 июля 2017, 14:16, последнее обновление 13 июля 2017, 14:24  •  печать

Налог на имущество в Омске будет расти пять лет

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Ежегодно ставка налога на коммерческое имущество физлиц будет расти в среднем на полпроцента.

Законодательное собрание Омской области в конце прошлого года приняло закон об увеличении налоговой ставки на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской деятельности. С 1 января 2018 года она должна вырасти с 0,5 % до 2 %. Мэрия предлагает увеличивать ставку поэтапно, чтобы облегчить нагрузку для предпринимателей.

- Мы предлагаем пятилетний переход на новую ставку. То есть в 2018 году оставить 0,5 %, в 2019-м поднять до 1 %, в 2020 году - 1,5 %, в 2021 - 1,8 %, и в 2022-м - 2 %, - сообщила директор департамента финансов и контроля мэрии Инна Парыгина на сегодняшнем заседании профильного комитета Омского городского совета.

Члены комитета поддержали инициативу.

- Хорошо, что администрация выходит с такой инициативой, не дожидаясь обращений предпринимателей. Рост ставки будет прогнозируемым, и налогоплательщики будут знать, что резкого скачка не произойдёт, - прокомментировал председатель комитета Юрий Федотов.

Городскому совету рекомендовано принять решение на пленарном заседании в следующую среду, 19 июля.

Теги  •  #Горсовет #Инна Парыгина #налоги #Юрий Федотов

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