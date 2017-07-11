За полгода омичи заплатили 86 миллиардов рублей налогов
Экономика  •  11 июля 2017, 10:23  •  печать

За полгода омичи заплатили 86 миллиардов рублей налогов

Автор:

По сравнению с прошлым годом омские налогоплательщики увеличили отчисления почти на 35 %.

Как сообщает УФНС России по Омской области, Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на 34,5 %. За шесть месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет поступило 86 млрд руб. налогов и сборов. Это на 34,5 % или на 22,1 млрд рублей выше уровня прошлого года.

Положительную динамику показали акцизы на подакцизные товары (рост в 1,6 раза), налог на прибыль (рост на 46,5 %), транспортный налог (рост на 26,3 %), налог на добычу полезных ископаемых (рост на 25,8 %).

Теги  •  #бюджет #налоги #налоговая служба

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  11 июля 2017, 12:17

Интересно такое увеличение связано с более жесткой системой сбора налогов или ростом экономики, правда в последнее верится с трудом, отчисления увеличились, а заработные платы вслед за ними нет.

Ответить
Последние новости
Православные активисты потребовали проверить музыкальные вкусы омского губернатора  •  сегодня, 13:41  •   1
В Таре завершается реставрация старейшей церкви Омской области  •  сегодня, 12:58  •  
В Омске подешевели антибиотки и поливитамины  •  сегодня, 12:49
Движение на ставшей односторонней улице Пушкина регулируют сотрудники ГИБДД  •  сегодня, 12:38
В Омске родственник пациента избил хирурга до потери сознания  •  сегодня, 12:17  •   1
Омич стал лучшим в Европе шахматистом-юниором  •  сегодня, 12:00
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400