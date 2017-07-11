За полгода омичи заплатили 86 миллиардов рублей налогов

По сравнению с прошлым годом омские налогоплательщики увеличили отчисления почти на 35 %.

Как сообщает УФНС России по Омской области, Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации на 34,5 %. За шесть месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет поступило 86 млрд руб. налогов и сборов. Это на 34,5 % или на 22,1 млрд рублей выше уровня прошлого года.

Положительную динамику показали акцизы на подакцизные товары (рост в 1,6 раза), налог на прибыль (рост на 46,5 %), транспортный налог (рост на 26,3 %), налог на добычу полезных ископаемых (рост на 25,8 %).