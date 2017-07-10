"Борщевой набор" для омичей подорожал в три раза в начале лета
Экономика  •  10 июля 2017, 13:53  •  печать

"Борщевой набор" для омичей подорожал в три раза в начале лета

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С приходом лета цены на овощи в Омской области резко подскочили.

По данным Омскстата, за первую половину 2017 года продукты питания подорожали в среднем на 3,5 %. Скачок цен обеспечили в первую очередь овощи и фрукты. Значительно подорожали капуста, картофель, морковь, которые сейчас привозят из южных стран.

Таким образом, с приходом лета в регионе подорожал так называемый борщевой набор (набор продуктов, необходимых для приготовления порции борща): с 26 рублей в мае до 60-80 рублей в июне. Однако этот рост цен сезонный, и уже в ближайшее время ситуация изменится.

С начала июля отмечено снижение цен на картофель, капусту и лук, которые в прошлом месяце определяли общую стоимость основных продуктов питания. К августу-сентябрю мы получим значительное удешевление продуктов повседневного потребления, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области Елена Шорина.

В целом стоимость продуктов в Омской области остаётся одной из самых низких по Сибири. В регионе дешёвое мясо, куры, макароны, мука, крупы, подсолнечное масло и ещё несколько социально значимых продуктов.

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Комментарии
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Ада С  •  10 июля 2017, 15:07

К сожалению, сейчас постоянно все дорожает и не думаю, что к концу лета какие-то продукты спадут в цене.

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