"Борщевой набор" для омичей подорожал в три раза в начале лета

По данным Омскстата, за первую половину 2017 года продукты питания подорожали в среднем на 3,5 %. Скачок цен обеспечили в первую очередь овощи и фрукты. Значительно подорожали капуста, картофель, морковь, которые сейчас привозят из южных стран.

Таким образом, с приходом лета в регионе подорожал так называемый борщевой набор (набор продуктов, необходимых для приготовления порции борща): с 26 рублей в мае до 60-80 рублей в июне. Однако этот рост цен сезонный, и уже в ближайшее время ситуация изменится.

С начала июля отмечено снижение цен на картофель, капусту и лук, которые в прошлом месяце определяли общую стоимость основных продуктов питания. К августу-сентябрю мы получим значительное удешевление продуктов повседневного потребления, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области Елена Шорина.

В целом стоимость продуктов в Омской области остаётся одной из самых низких по Сибири. В регионе дешёвое мясо, куры, макароны, мука, крупы, подсолнечное масло и ещё несколько социально значимых продуктов.