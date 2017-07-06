"Дипломный райдер" в ОмГТУ оказался корпоративом преподавателей

В Омском государственном техническом университете опровергли информацию о том, что преподаватели одной из кафедр потребовали от студентов организовать стол для членов дипломной комиссии на 20 тыс. руб.

Сегодня в социальных сетях появился пост, в котором был обнародован список продуктов, якобы заказанных для себя членами дипломной комиссии кафедры "Промышленная экология и безопасность" Омского государственного технического университета. Организация питания для шести членов комиссии обошлась студентам в 20 тыс. руб. В списке были указаны такие продукты, как икра, все виды красной рыбы, оливки, пироги, сладости, а также три вида вина.

При этом в комментариях мнения омичей разделились. Кто-то был возмущён таким отношением преподавателей к своим студентам, а кто-то отметил, что стол преподавателям нужно накрыть так, чтобы достойно попрощаться с педагогами.

Подтверждаю, что список настоящий, но это список продуктов питания, которые кафедра закупила к 8 Марта за свои собственные средства ещё в 2014 году. Если внимательно присмотреться к нему, то можно увидеть, например, что там указано количество ложечек - 25 штук, тогда как в комиссии 6 человек. К тому же сам список почему-то сверху обрезанный, - рассказал "Омск Здесь" начальник отдела международных и общественных связей ОмГТУ Вячеслав Соломин. - Я уже связался с руководителем кафедры, и все преподаватели возмущены тем, что произошло. Я считаю, что составлять студентам какие-либо списки недопустимо, но факт того, что студенты сами хотят накрыть для преподавателей праздничный стол, - это нормально. Так они выражают благодарность преподавателям. Но делать это они должны исключительно по своей инициативе.

На вопрос, будет ли по данному факту проводиться проверка, Вячеслав Соломин ответил отрицательно, отметив лишь, что реальные случаи требования организации стола от преподавателей по отношению к студентам не останутся без внимания.