Китайцы полюбили омское мороженое

Губернатор Виктор Назаров подвёл итоги рабочего визита омской делегации в КНР. Оказалось, что жителям Поднебесной очень понравилось мороженое омского производства.

- Наше мороженое пошло на ура, и теперь мы прорабатываем варианты поставок сюда мороженого омского производства. Очень востребована продукция, которую делают наши умельцы-мастера, - сказал глава региона.

Отметим, омские продукты востребованы в Китае, который является одним из приоритетных внешнеторговых партнёров региона. По итогам 1 квартала 2017 года внешнеторговый оборот Омской области с КНР увеличился в 3,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

- Думаю, к концу года эта цифра вырастет, учитывая то, что мы открыли торговый дом, - подчеркнул Виктор Назаров.

Об открытии торгового дома Омской области стало известно на этой неделе. Он появился в городском уезде Маньчжурия. На торгово-складских площадях будет продаваться продукция омского производства.