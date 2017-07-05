Китайцы полюбили омское мороженое
Экономика  •   5 июля 2017, 17:00  •  печать

Китайцы полюбили омское мороженое

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Предприниматели совместно с региональными властями прорабатывают варианты поставок в Поднебесную омского мороженого.

Губернатор Виктор Назаров подвёл итоги рабочего визита омской делегации в КНР. Оказалось, что жителям Поднебесной очень понравилось мороженое омского производства.

- Наше мороженое пошло на ура, и теперь мы прорабатываем варианты поставок сюда мороженого омского производства. Очень востребована продукция, которую делают наши умельцы-мастера, - сказал глава региона.

Отметим, омские продукты востребованы в Китае, который является одним из приоритетных внешнеторговых партнёров региона. По итогам 1 квартала 2017 года внешнеторговый оборот Омской области с КНР увеличился в 3,6 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

- Думаю, к концу года эта цифра вырастет, учитывая то, что мы открыли торговый дом, - подчеркнул Виктор Назаров.

Об открытии торгового дома Омской области стало известно на этой неделе. Он появился в городском уезде Маньчжурия. На торгово-складских площадях будет продаваться продукция омского производства.

Теги  •  #Виктор Назаров #Китай #мороженое

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  5 июля 2017, 19:20

Омское мороженое действительно вкусное и качественное. К тому же полезное лакомство.

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Анастасия Новикова  •  5 июля 2017, 18:37

Прикольно, а Омское мороженое действительно вкусное, не удивительно, что китайцам оно понравилось.

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Ирина Новикова  •  5 июля 2017, 18:29

Омское мороженное невозможно не полюбить! Очень здорово, что китайцы тоже придерживаются этого мнения, потому как любителей омской продукции в КНР становится все больше и больше, а это увеличение реализации и дохода, соответственно.

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