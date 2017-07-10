Омская компания оденет в трикотаж полторы тысячи китайцев
Экономика  •  10 июля 2017, 12:58, последнее обновление 10 июля 2017, 13:01  •  печать

Омская компания оденет в трикотаж полторы тысячи китайцев

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Омская область готовится отправить в конце июля в Маньчжурию полторы тысячи изделий из трикотажа.

В ходе прошедшей бизнес-миссии в Китай было достигнуто соглашение об открытии в торговом доме Маньчжурии точки площадью 70 кв. м., где будут продаваться товары омских швейников. Предполагается, что уже в конце июля в КНР будет отправлено полторы тысячи изделий из трикотажа.

Также на рынок Китая вскоре поступят и омские сладости. По данным пресс-службы правительства Омской области, между предприятием "Сладонеж" и международной компанией провинции Сычуань достигнута договорённость о поставке кондитерских изделий. Омское предприятие уже начало готовить экспортный контракт. Также в августе-сентябре омское предприятие посетят представители оптовой компании провинции Гуанчжоу.

Теги  •  #Китай #Маньчжурия #одежда

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