Омская компания оденет в трикотаж полторы тысячи китайцев

В ходе прошедшей бизнес-миссии в Китай было достигнуто соглашение об открытии в торговом доме Маньчжурии точки площадью 70 кв. м., где будут продаваться товары омских швейников. Предполагается, что уже в конце июля в КНР будет отправлено полторы тысячи изделий из трикотажа.

Также на рынок Китая вскоре поступят и омские сладости. По данным пресс-службы правительства Омской области, между предприятием "Сладонеж" и международной компанией провинции Сычуань достигнута договорённость о поставке кондитерских изделий. Омское предприятие уже начало готовить экспортный контракт. Также в августе-сентябре омское предприятие посетят представители оптовой компании провинции Гуанчжоу.