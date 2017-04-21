В Маньчжурии пройдёт выставка-продажа омских товаров

Китайцы выделили омским товаропроизводителям отдельный зал площадью 100 квадратных метров для организации выставки-продажи в Маньчжурской российско-китайской зоне беспошлинной торговли и туризма. В дальнейшем созданную зону беспошлинной торговли и туризма планируется превратить в собирательно-распределительный центр российских товаров. 52 российских предприятия уже воспользовались новыми возможностями.

В департаменте городской экономической политики мэрии Омска формируются списки и коммерческие предложения от омских товаропроизводителей. У китайцев успехом пользуются омская мука и масла. Также интерес проявляется к бутилированной воде, сокам, детскому питанию, кондитерским изделиям, печенью, конфетам и мороженому.

Мы предлагаем омским товаропроизводителям не упустить такую возможность для продвижения товаров собственного производства на китайский рынок, - рассказал начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства депэкономики Игорь Боровик. - Торговля через Маньчжурскую свободную экономическую зону позволит омским бизнесменам протестировать китайский рынок на чувствительность к тем или иным позициям. Успех отдельных товаров позволит их производителям рассчитывать на стабильные продажи в случае выхода на рынок и даст возможность расширить продуктовую линейку.

В мэрии Омска рассчитывают заключить контракт с логистической компанией и подписать соглашение с мэрией Маньчжурии.