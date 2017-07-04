В Маньчжурии открылся торговый дом Омской области

В городском уезде Маньчжурия (автономный район Китая Внутренняя Монголия) открылся Торговый дом Омской области. На 342 кв. м торговых и складских помещений будет представлена продукция омских предприятий.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, торговый дом открыт в зоне беспошлинной торговли и туризма.

"В отношении поставок российских товаров китайские партнёры гарантируют применение льготной политики: возврат экспортного налога, освобождение от уплаты импортного налога и НДС, административный сбор на ввозимые товары утверждён на уровне 4,5 %. В дальнейшем созданную зону беспошлинной торговли и туризма планируется превратить в собирательно-распределительный центр российских товаров", - пояснили в правительстве.

В ассортименте торгового дома - продовольственные товары, мучные и кондитерские изделия, растительные масла, одежда омского производства. По данным пресс-службы омской мэрии, сейчас список омских товаров, разрешённых к ввозу в Китай, содержит 278 наименований. В будущем омские товары из Маньчжурии будут поставляться в другие районы КНР. Кроме того, торговый дом будет привязан к площадке электронной торговли (какой именно, не сообщается).