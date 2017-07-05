Пермские энергетики передумали банкротить компанию омского депутата
Экономика  •   5 июля 2017, 18:26, последнее обновление 5 июля 2017, 18:33  •  печать

Пермские энергетики передумали банкротить компанию омского депутата

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ПАО "Пермэнергосбыт" отозвало заявление о признании банкротом ООО "Свинокомплекс "Ударный", которое входит в ГК "Синергия" депутата Сергея Головачёва.

Арбитражный суд Омской области вернул кредитору заявление о признании банкротом ООО "Свинокомплекс "Ударный". Напомним, заявление поступило в конце июня от ПАО "Пермэнергосбыт". Акционерному обществу омичи задолжали 9,4 млн руб. Согласно материалам арбитражного дела, перед пермскими энергетиками "Свинокомплекс "Ударный" поручился за ООО "Свинокомплекс Пермский" по уплате электрической энергии/мощности. 

Добавим, обе компании входят в омскую ГК "Синергия", которую связывают с депутатом Законодательного собрания Омской области Сергеем Головачёвым. Предприятие в Пермском крае занимается производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой. В Перми, к слову, банкротили и сам "Пермский свинокомплекс", акции которого принадлежат краевому правительству, а омичи являются лишь арендаторами имущественного комплекса. Иск энергетиками также отозван.

- Сейчас ведется работа по урегулированию долгов между ООО "Свинокомплекс Пермский" и ресурсоснабжающими организациями, а также ФНС. 30 июня состоялось заседание в Арбитражном суде Пермского края, на котором юристы ГК "Синергия" представили проект соглашения о рассрочке платежей перед налоговой службой сроком на два года. В ближайшее время оно будет скорректировано с учётом пожеланий налогового ведомства. Дата следующего заседания по делу назначена на 1 августа, - пояснила специалист по связям с общественностью пермского филиала ГК "Синергия" Анна Шандор.

Теги  •  #банкротство #свиноводческий комплекс #Сергей Головачев

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