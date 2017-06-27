Пермские энергетики банкротят свинокомплекс омского депутата

На рассмотрение Арбитражного суда Омской области из пермского арбитража поступило заявление о банкротстве ООО "Свинокомплекс Ударный", входящее в ЗАО "Группа Синергия" депутата Сергея Головачёва. Омичи задолжали пермской компании более девяти миллионов рублей.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление от ПАО "Пермская энергосбытовая компания" о банкротстве ООО "Свинокомплекс Ударный". Ранее заявление рассматривалось в Арбитражном суде Пермского края, который передал дело на рассмотрение в Омск, так как свинокомплекс зарегистрирован в Прииртышье.

Спор начался из-за долга в 9,4 млн руб. Согласно материалам арбитражного дела, перед пермскими энергетиками "Свинокомплекс Ударный" поручился за ООО "Свинокомплекс Пермский" по уплате электрической энергии/мощности. По всей видимости, долг так и не был погашен. Узнать подробности судебной тяжбы пока не удалось, телефон Сергея Головачёва не отвечает.

Добавим, учредителем омского свинокомплекса является ЗАО "Группа Синергия", близкая к омскому депутату Сергея Головачёву. "Синергия" взяла в аренду Пермский свинокомплекс, в который планировала вложить 8 млрд руб., проведя модернизацию и увеличив его мощность. Но в Пермском крае у омичей возникли определённые трудности, власти края не захотели включать комплекс в план приватизации областного имущества.