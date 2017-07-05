Имущество ещё одного муниципального предприятия Омска пойдёт с молотка

Два крупных объекта в Центральном округе будут проданы, а выручка пойдёт на покрытие долгов городского предприятия.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета рассматривался вопрос о даче согласия на продажу имущества МП "Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" на улице Звездова, 124а. На торги предлагается выставить два гаражных бокса.

- Почему мы продаём имущество города, которое могло бы приносить прибыль? - задался вопросом депутат Геннадий Дроздов.

Как доложил директор департамента транспорта горадминистрации Алексей Мартыненко, предприятие сейчас находится в предбанкротном состоянии, накопив долгов почти 13 млн руб. В отношении руководителя заведено уголовное дело о задолженности по зарплате, также он привлечён к дисциплинарной ответственности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Счета и имущество комбината арестованы приставами, прибыли предприятие уже не приносит.

- Ситуация критическая. Реализация двух гаражных боксов - непопулярное решение, но это единственный выход сохранить другое имущество предприятия (автодром и около десяти построек - прим. ред.). Передать имущество комбината опять в казну мы не можем, потому что на него наложен арест, - прокомментировал Мартыненко.

Глава комитета по имущественным вопросам Николай Чираков напомнил, что проблемы учебного комбината публично обсуждались ещё в 2012 году, и предложил привлечь к ответственности руководителей, которые довели предприятие до нынешнего состояния.

- На кону стоит данное предприятие, автодром в 6 га и ряд других объектов. Поэтому члены комитета скрепя сердце приняли решение дать согласие на продажу во имя сохранения более мощных объектов муниципального предприятия, - рассказал Николай Чираков.

По итогам обсуждения депутаты поддержали продажу имущества комбината.