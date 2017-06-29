Налоги и справедливость. Эксперты нашли способы увеличить бюджет Омска

Сегодня, 29 июня, в городском совете прошла деловая игра, цель которой - поиск новых способов пополнения казны Омска. Проект бюджета на 2018 год сейчас как раз составляется мэрией, и согласно изменениям законодательства расходы больше не должны превышать размер доходов. "Мы сформировали бюджет бездефицитный. Нам бы хотелось, чтобы он сохранил эти параметры", - напутствовала депутатов директор департамента финансов горадминистрации Инна Парыгина.

На данный момент размер бюджета запланирован в размере 8,2 млрд руб., столько муниципалитет зарабатывает самостоятельно. К первому чтению эта цифра вырастет вдвое, с учётом федеральных и региональных субсидий и субвенций. Большинство расходов защищены от изменений - зарплаты, социальные выплаты, ремонт бюджетных учреждений, содержание общественного транспорта и другие обязательства. Обсуждению и перераспределению подлежат примерно 18-20 % расходов.

Участники игры разделились на две команды. Первая сформировала стратегические предложения по формированию бюджета, вторая работала над распределением средств по конкретным расходным статьям. Отдельная тема - увеличение доходов. Поступили предложения передать городу отчисления от транспортного налога и собираемых ГИБДД штрафов, увеличить сборы от частных пассажироперевозчиков и доходы от муниципальных предприятий и соцнайма городского жилья, организовать платные парковки, которые всё никак не могут появиться в Омске. Во главу угла команды поставили сбалансированное распределение налоговых сборов и штрафов внутри региона, исходя из количества жителей в каждом муниципалитете.

Пришло время говорить о справедливом перераспределении доходов субъекта. Главный критерий - подушное распределение доходов на жителей муниципалитета, - прокомментировала вице-президент омского областного Союза предпринимателей Татьяна Ерёменко.

Поступившие сегодня предложения будут рассмотрены в профильном комитете горсовета. Как отметила Инна Парыгина, участники игры озвучили идеи, которые можно реализовать как сейчас, так и в будущем.

Бюджет - это строгий документ, он формируется по чётким законам и параметрам. Но этот документ живой, и обсуждать его можно иначе, не только в формате, установленном законодательно: на публичных слушаниях, на заседаниях комитета горсовета. Сейчас мы расширили формат обсуждения, - резюмировала финансист.

Бюджет 2018 года будет принимать уже следующий созыв городского совета, выбираемый в сентябре. Депутаты рассчитывают на преемственную связь и логику в принятии решений.

- Обычно новые депутаты, которые приходят в Омский городской совет, имеют тысячи наказов от избирателей. Им хочется как можно быстрее воплотить их в жизнь. Но когда получаешь первое бюджетное послание от администрации, видно, что бюджет очень скромен. И напутствие будущим депутатам - разобраться с этим вопросом, не торопиться и не ухудшить, а улучшить жизнь омичей с учётом наших реалий, - прокомментировала председатель городского совета Галина Горст.