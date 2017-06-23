Из Омска в Турцию планируют открыть регулярные авиарейсы

Перевозчик подал заявку на осуществление регулярных рейсов из Омска в турецкий город Газипаша, расположенный на Средиземноморском побережье недалеко от Аланьи. Как следует из материалов Росавиации, ведомство одобрило выдачу допуска на международные перелёты с частотой до семи раз в неделю. Пока конкуренты у "Северного ветра" (дочерняя компания туроператора "Пегас-Туристик") по этому направлению отсутствуют.

Регулярных рейсов на турецкие курорты в Омске нет уже более двух лет. В текущем летнем расписании Омского аэропорта есть лишь чартерные рейсы в Анталью, которые выполняют авиакомпании "АЗУРэйр" и "Роял Флайт"