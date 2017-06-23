Из Омска в Турцию планируют открыть регулярные авиарейсы
Экономика  •  23 июня 2017, 08:52, последнее обновление 23 июня 2017, 09:23  •  печать

Из Омска в Турцию планируют открыть регулярные авиарейсы

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Авиакомпания "Северный ветер" готова возить омичей на турецкий курорт каждый день.

Перевозчик подал заявку на осуществление регулярных рейсов из Омска в турецкий город Газипаша, расположенный на Средиземноморском побережье недалеко от Аланьи. Как следует из материалов Росавиации, ведомство одобрило выдачу допуска на международные перелёты с частотой до семи раз в неделю. Пока конкуренты у "Северного ветра" (дочерняя компания туроператора "Пегас-Туристик") по этому направлению отсутствуют.

Регулярных рейсов на турецкие курорты в Омске нет уже более двух лет. В текущем летнем расписании Омского аэропорта есть лишь чартерные рейсы в Анталью, которые выполняют авиакомпании "АЗУРэйр" и "Роял Флайт"

Теги  •  #авиаперевозки #Росавиация #Северный ветер #Турция

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