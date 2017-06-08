Российско-Китайскому бизнес-инкубатору нашли 30 резидентов

Омский государственный педагогический университет готовится принять первых резидентов в Российско-Китайский бизнес-инкубатор. Его участники с новыми знаниями в сфере менеджмента инноваций вольются в предпринимательские сообщества своих городов и стран.

ОмГПУ совместно с министерством по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, министерством экономики Омской области с 1 по 20 июля 2017 года примет первых участников международного проекта "Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор". Наш город стал единственным в Сибири, где появится такой бизнес-инкубатор. Всего для реализации проекта выбрано четыре вуза-партнёра.

- Этим летом три бизнес-инкубатора начнут свою работу в Омском государственном педагогическом университете, Башкирском государственном университете, Ульяновском государственном университете. Четвёртый бизнес-инкубатор продолжит свою деятельность в Тихоокеанском государственном университете, - отмечает руководитель Студенческого центра ОмГПУ Владимир Белоусов. - Омские участники этого события объединятся в команды с представителями КНР для создания совместных молодёжных проектов.

Все финалисты прошли многоступенчатый отбор для того, чтобы стать участником столь необходимого для их профессионального роста проекта, и уже скоро тридцать резидентов с новыми знаниями в сфере менеджмента инноваций вольются в предпринимательские сообщества своих городов и стран.

Как отмечают представители профильного министерства нашего региона, руководители и эксперты крупных компаний предложат молодым предпринимателям конкретные темы для разработки новых идей, а также помогут резидентам найти необходимые решения для развития своего бизнеса.

По словам организаторов, всем слушателям, успешно освоившим образовательную программу, выдадут удостоверения о повышении квалификации и рекомендации для дальнейшего участия в международных инвестиционных сессиях.

Добавим, решение о создании совместного Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора было принято на Форуме молодых лидеров стран ШОС, прошедшем в Омске в сентябре прошлого года. Он станет площадкой для воплощения в жизнь идей и бизнес-проектов молодых предпринимателей России и Китая.