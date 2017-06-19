LIVE: "Открытие в СФО Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора"

Сегодня, 19 июня, в 13:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая открытию в Сибирском федеральном округе Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора.

Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор будет работать с 1 по 20 июля 2017 года на площадке Омского государственного педагогического университета. Его резидентами станут молодые новаторы и предприниматели РФ и КНР в возрасте от 18 до 35 лет. К числу приоритетных бизнес-проектов относятся стартапы в области инжиниринга, IT, медицины, биофизики, образования, архитектуры, дизайна и рекламных технологий.

Спикерами на пресс-конференции станут заместитель председателя РСМ Татьяна Селиверстова (Москва), заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок, и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков, а также резиденты Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.