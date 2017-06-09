Омский банкир Мацелевич может выйти из СИЗО

Омский областной суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей омского предпринимателя Станислава Мацелевича, обвиняемого в организации преступного сообщества. Из СИЗО предприниматель может выйти уже на следующей неделе.

Сегодня, 9 июня, Омский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства следователю СУ СК России по Омской области, просившему до августа продлить срок содержания под стражей Станиславу Мацелевичу. После 14 июня омский банкир может выйти на свободу. Напомним, Станислав Мацелевич обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств и организация преступного сообщества. По мнению следствия, за время преступной деятельности организации объём незаконных банковских операций превысил 9 млрд руб., что позволило получить незаконный доход в 322 млн руб. В общей сложности банкир находится под стражей более полутора лет.

- Суд отказал следствию в ходатайстве. Последний день нахождения Станислава Мацелевича в СИЗО - 14 июня, после этой даты он безапелляционно должен быть освобождён, - пояснил ИА "Омск Здесь" адвокат Андрей Хабаров.

Суд не нашёл оснований для его дальнейшего нахождения в стенах следственного изолятора. Основные следственные действия уже завершены, заканчивается его ознакомление с материалами уголовного дела. По словам защитника, процессуальных полномочий у следователя, чтобы обжаловать это решение, нет, это может сделать только прокурор. У омских правоохранителей есть три дня.

- Действительно, мы будем инициировать обращение в прокуратуру с просьбой об обжаловании решения суда, - пояснила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.