Инна Парыгина: Федеральные министерства и регион против перераспределения налогов

О планах по увеличению доходов бюджета Омска говорили на сегодняшнем заседании совета при мэре по стратегическому развитию. Как доложила вице-мэр, директор департамента финансов Инна Парыгина, Омск среди городов-миллионников находится на последнем месте по размеру бюджета, так как сейчас в городе остаётся только 5 % от собираемых налогов. По подсчётам финансиста, из-за передачи части налогов в бюджеты других уровней Омск в период с 2000 года недополучает по 23 млрд руб. ежегодно. Также большой удар по бюджету нанесло снижение кадастровой стоимости городских земель и арендных платежей, а также "серая" работа частных перевозчиков.

По мнению Инны Парыгиной, решить проблему нельзя без формирования новой системы распределения доходов между уровнями бюджетов. Так, за минувшие пять лет мэрией Омска подготовлено семь законопроектов по изменению бюджетного и налогового законодательства страны, но к омичам никто не прислушался.

- Города - административные центры на законодательном уровне должны быть выделены среди других муниципальных образований в силу их значимости для социальной жизни региона, - подчеркнула финансист. - Было бы всем комфортнее, если бы нам предоставляли не субсидии в рамках межбюджетных трансфертов, а установили размер отчислений от каких-либо региональных налогов. Тогда мы бы, например, не ждали 4-5 месяцев средств на ремонт дорог, а обладали бы ими сразу. Но против этого и федеральные министерства, и региональная власть.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский предложил вновь обратиться в Государственную думу и Законодательное собрание Омской области с предложением реформировать сложившуюся систему: "Нужно сделать это более справедливым или, точнее сказать, более соответствующим потребностям населения".

Отметим, что за время своей пятилетней работы на посту мэра Вячеслав Двораковский не смог реализовать проект "50-30-20", который был основой его предвыборной кампании. Эта схема предполагает перераспределение налогов между бюджетами и увеличение доли муниципалитетов до 20 %.