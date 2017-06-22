Товарооборот между Омской областью и Белоруссией вырос на 75 %
Экономика  •  22 июня 2017, 10:07, последнее обновление 22 июня 2017, 10:11  •  печать

Товарооборот между Омской областью и Белоруссией вырос на 75 %

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В Минске прошло четвёртое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Белоруссией и Омской областью.

Накануне в министерстве промышленности Белоруссии обсуждали сотрудничество с Омской областью, сообщает пресс-служба регионального правительства. Омскую делегацию возглавляет заместитель губернатора Владимир Компанейщиков. С белорусской стороны сопредседателем на четвёртом заседании совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству выступил заместитель министра промышленности Белоруссии Дмитрий Корчик.

За первые четыре месяца 2017 года товарооборот между Омской областью и Белоруссией вырос на 75 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня в 31,7 млн долларов. "Совместными усилиями мы сможем открыть новые возможности для подъёма национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", - заявил Владимир Компанейщиков.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в агропромышленной сфере и пищевой промышленности, поставок сельскохозяйственной, бытовой, пассажирской, коммунальной, специальной техники, а также взаимодействие в области здравоохранения и легкой промышленности. Омская область экспортирует в Белоруссию продукцию нефтехимической отрасли, продовольственные товары, а также продукцию машиностроения. В обратном направлении следуют сельскохозяйственная техника, машины и устройства для подъёма и перемещения грузов, бытовая техника, химическая продукция (краски и лаки), продукты питания, продукция лёгкой промышленности.

Следующее заседание совместной комиссии должно пройти в Омской области в июле 2018 года. Его планируется приурочить к проведению выставки "Агро-Омск".

Теги  •  #Белоруссия #сотрудничество

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