24 омские компании примут участие в научно-технической выставке в Китае

Омская область направит в Китай бизнес-миссию, в состав которой войдут 24 компании. Коллективный стенд региона будет работать в рамках Маньчжурской северной научно-технической выставки. В состав омской делегации вошли малые и средние предприятия, занятые в производстве продуктов питания: кондитерские изделия, сгущённое молоко, снековая продукция, мясные изделия, а также мука, крупы и растительные масла.

Китайцам также представят логистические и инновационные разработки, системы видеонаблюдения, мебель из ценных образцов древесины, резинотехнические и стекольные изделия. Напомним, что весной омские компании заключили с представителями КНР пять контрактов на сумму 5,5 млн долларов США.