24 омские компании примут участие в научно-технической выставке в Китае
Экономика  •  21 июня 2017, 16:15  •  печать

24 омские компании примут участие в научно-технической выставке в Китае

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Делегация Омской области примет участие в Маньчжурской северной научно-технической выставке.

Омская область направит в Китай бизнес-миссию, в состав которой войдут 24 компании. Коллективный стенд региона будет работать в рамках Маньчжурской северной научно-технической выставки. В состав омской делегации вошли малые и средние предприятия, занятые в производстве продуктов питания: кондитерские изделия, сгущённое молоко, снековая продукция, мясные изделия, а также мука, крупы и растительные масла.

Китайцам также представят логистические и инновационные разработки, системы видеонаблюдения, мебель из ценных образцов древесины, резинотехнические и стекольные изделия. Напомним, что весной омские компании заключили с представителями КНР пять контрактов на сумму 5,5 млн долларов США.

Теги  •  #выставка #Маньчжурия

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