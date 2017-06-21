Омичи отправились за дорожной техникой в Белоруссию

Минские предприятия посетила делегация правительства Омской области во главе с заместителем губернатора Владимиром Компанейщиковым.

Делегация правительства Омской области посетила Минский автомобильный завод (ОАО "МАЗ") и производственную площадку белорусской компании "Амкодор" - крупнейшего в СНГ производителя дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной и специальной техники, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Омскую делегацию, куда входят представители профильных министерств и деловых кругов, возглавляет заместитель губернатора Владимир Компанейщиков.

Уверен, установленные за время нашего визита полезные контакты приведут к заключению новых выгодных контрактов, усилению взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других областях, - заявил Компанейщиков.

Сегодня в Минске пройдёт заседание комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Омской областью и Белоруссией. Планируется обсудить перспективы реализации белорусскими компаниями инвестиционных проектов на территории региона.

Омичи примут участие во второй российско-белорусской промышленной выставке EXPO-RUSSIA BELARUS 2017. Посетить выставку должны 2500 специалистов. Также омская делегация встретится с руководством Брестской области и посетит Брестский электроламповый завод, предприятия "Гефест" и "Савушкин продукт".