В Омской области запустили кролиководческую ферму

В Таврическом районе запустили кролиководческую ферму и комбикормовый завод, сообщает пресс-служба правительства Омской области. На ферму пока завозится первое маточное поголовье, которое затем будет искусственно оплодотворено. Ожидается, что комплекс будет ежемесячно производить 9 тонн мяса. Первая продукция под брендом "Омский кролик" появится на прилавках уже осенью.

В боксе содержится 1500 кроликов. Рядом с фермой строится ещё один откормочный комплекс и цеха переработки. Комбикормовый завод способен производить 2,5 тонны корма в час. Комплекс "Омский кролик" - первое подобное сооружение, появившееся за Уралом.