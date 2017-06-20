В Омской области запустили кролиководческую ферму
Экономика  •  20 июня 2017, 17:53, последнее обновление 20 июня 2017, 17:55  •  печать

В Омской области запустили кролиководческую ферму

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Осенью в продажу поступит продукция под брендом "Омский кролик".

В Таврическом районе запустили кролиководческую ферму и комбикормовый завод, сообщает пресс-служба правительства Омской области. На ферму пока завозится первое маточное поголовье, которое затем будет искусственно оплодотворено. Ожидается, что комплекс будет ежемесячно производить 9 тонн мяса. Первая продукция под брендом "Омский кролик" появится на прилавках уже осенью.

В боксе содержится 1500 кроликов. Рядом с фермой строится ещё один откормочный комплекс и цеха переработки. Комбикормовый завод способен производить 2,5 тонны корма в час. Комплекс "Омский кролик" - первое подобное сооружение, появившееся за Уралом.

Теги  •  #кролики #ферма

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Комментарии
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Олег Конанов  •  20 июня 2017, 18:45

Хорошо, когда своя продукция, хот цена должна быть нормальная на это мясо. Главное, что без химии выращивали.

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Олег Вел  •  20 июня 2017, 18:34

Значит скоро омичи будут с диетическим мясом. Кролики растут быстро, размножаются в больших количествах и мясо их стоит не так уж и дорого.

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