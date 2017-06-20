Омским парикмахерам, турфирмам и ретейлерам приготовили налоговые льготы
Экономика  •  20 июня 2017, 17:28, последнее обновление 20 июня 2017, 17:28  •  печать

Омским парикмахерам, турфирмам и ретейлерам приготовили налоговые льготы

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Региональные власти планируют вдвое снизить ставки по упрощённой системе налогообложения.

Как и обещал губернатор Омской области, в регионе подготовлен проект закона, предусматривающий снижение налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. Налоговое законодательство предоставляет такое право регионам, однако до сегодняшнего момента Омская область пока им не пользуется.

Согласно законопроекту, размещённому на портале областного правительства, ставки предлагается установить в 3 и 7,5 %. Но под льготные ставки попадут не все предприниматели, "сидящие на упрощёнке". К примеру, пониженные ставки предлагается установить для предприятий сельского хозяйства, производителей пищевых продуктов, текстиля, бетона и цемента, клининговых компаний, СТО, прокатчиков, парикмахеров.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Добавим, упрощённая система налогообложения - один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. В настоящий момент ставка налога составляет 6 % (если объект налогообложения доходы) и 15 % (если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы").

Теги  •  #малый бизнес #налоги #правительство Омской области

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Комментарии
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Максим Плотвин  •  20 июня 2017, 18:20

Наконец-то! Давно пора! У них зарплата никакая, а налоги бешеные. Днями трудишься , чтоб всё потом государству отдать. Зато сейчас легче станет.

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Роман Орехов  •  20 июня 2017, 20:37

Тут главное чтобы понизив одни налоги не подняли бы другие сборы, такие манёвры вполне возможны судя по ценам на топливо на заправках, правда это не региональные власти, но пример как известно заразителен бывает

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