Омским парикмахерам, турфирмам и ретейлерам приготовили налоговые льготы

Как и обещал губернатор Омской области, в регионе подготовлен проект закона, предусматривающий снижение налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. Налоговое законодательство предоставляет такое право регионам, однако до сегодняшнего момента Омская область пока им не пользуется.

Согласно законопроекту, размещённому на портале областного правительства, ставки предлагается установить в 3 и 7,5 %. Но под льготные ставки попадут не все предприниматели, "сидящие на упрощёнке". К примеру, пониженные ставки предлагается установить для предприятий сельского хозяйства, производителей пищевых продуктов, текстиля, бетона и цемента, клининговых компаний, СТО, прокатчиков, парикмахеров.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Добавим, упрощённая система налогообложения - один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. В настоящий момент ставка налога составляет 6 % (если объект налогообложения доходы) и 15 % (если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы").