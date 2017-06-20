"Омскгоргаз" заплатил почти полмиллиона за ущемление прав потребителей
Экономика  •  20 июня 2017, 09:53, последнее обновление 20 июня 2017, 10:46  •  печать

"Омскгоргаз" заплатил почти полмиллиона за ущемление прав потребителей

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Компания, которую связывают с депутатом Государственной Думы Андреем Голушко, брала плату с потребителей за выход контролёра для снятия показаний прибора учёта газа, чтобы выдать справку об отсутствии долгов.

АО "Омскгоргаз" заплатило в федеральный бюджет более 461 млн руб. в соответствии с предписанием, выданным Омским УФАС. Эти деньги - доход, полученный от нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, Омское управление Федеральной антимонопольной службы признало компанию нарушителем закона "О защите конкуренции". "Омскгоргаз" взымал плату с потребителей газа за выход контролёра на соответствующий адрес по заявкам абонентов для снятия показаний прибора учёта газа, чтобы выдать справку об отсутствии задолженности за газ. В антимонопольном органе посчитали подобные действия нарушением законодательства, которое явно ущемляет интересы потребителей.

- По итогам рассмотрения дела АО "Омскгоргаз" было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путём исключения из прайс-листа на платные услуги, оказываемые подразделениями АО "Омскгоргаз" пункта, предусматривающего плату за эту услугу, - пояснили в Омском УФАС.

Незаконно полученный доход перечислен в бюджет.

Теги  •  #Андрей Голушко #Омскгоргаз #УФАС

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Комментарии
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Александр Божежар  •  20 июня 2017, 10:02

От одного вора к другому, чему радоваться, вот если бы каждому сделали пересчёт и возмещение, тогда другое дело.

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