"Омскгоргаз" заплатил почти полмиллиона за ущемление прав потребителей

Компания, которую связывают с депутатом Государственной Думы Андреем Голушко, брала плату с потребителей за выход контролёра для снятия показаний прибора учёта газа, чтобы выдать справку об отсутствии долгов.

АО "Омскгоргаз" заплатило в федеральный бюджет более 461 млн руб. в соответствии с предписанием, выданным Омским УФАС. Эти деньги - доход, полученный от нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, Омское управление Федеральной антимонопольной службы признало компанию нарушителем закона "О защите конкуренции". "Омскгоргаз" взымал плату с потребителей газа за выход контролёра на соответствующий адрес по заявкам абонентов для снятия показаний прибора учёта газа, чтобы выдать справку об отсутствии задолженности за газ. В антимонопольном органе посчитали подобные действия нарушением законодательства, которое явно ущемляет интересы потребителей.

- По итогам рассмотрения дела АО "Омскгоргаз" было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путём исключения из прайс-листа на платные услуги, оказываемые подразделениями АО "Омскгоргаз" пункта, предусматривающего плату за эту услугу, - пояснили в Омском УФАС.

Незаконно полученный доход перечислен в бюджет.