Омичи договорились с монголами о сотрудничестве

Представители омского бизнеса подписали в Монголии шесть соглашений о намерениях, сообщает администрация города. Омичи стали участниками XIII Объединённого торгово-экономического форума Монголии, России и Китая и побывали на Международной универсальной выставке "Продукция и услуги малого и среднего предпринимательства - 2017".

В Улан-Баторе Омск представляли руководители предприятий, занятых производством и реализацией сельхозтехники, оборудования и запасных частей, зерна и продуктов питания, кормов для животноводства, научно-исследовательской и производственной деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, логистические компании.

Соглашения о намерениях подписали ООО "Омссельмаш", Омский экспериментальный завод, ООО "Компания Рада" (поставка оборудования для мукомольной промышленности), ООО "Торговый дом "Весёлый мельник", "Зерновые линии" и "Сибирский комбинат хлебопродуктов".