Омичи договорились с монголами о сотрудничестве
Экономика  •  19 июня 2017, 17:58  •  печать

Омичи договорились с монголами о сотрудничестве

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В Монголии побывала торгово-экономическая миссия из Омска.

Представители омского бизнеса подписали в Монголии шесть соглашений о намерениях, сообщает администрация города. Омичи стали участниками XIII Объединённого торгово-экономического форума Монголии, России и Китая и побывали на Международной универсальной выставке "Продукция и услуги малого и среднего предпринимательства - 2017".

В Улан-Баторе Омск представляли руководители предприятий, занятых производством и реализацией сельхозтехники, оборудования и запасных частей, зерна и продуктов питания, кормов для животноводства, научно-исследовательской и производственной деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, логистические компании.

Соглашения о намерениях подписали ООО "Омссельмаш", Омский экспериментальный завод, ООО "Компания Рада" (поставка оборудования для мукомольной промышленности), ООО "Торговый дом "Весёлый мельник", "Зерновые линии" и "Сибирский комбинат хлебопродуктов".

В прошлом году внешнеторговый оборот Омской области с Монголией вырос более чем на 26 %, - рассказала директор департамента городской экономической политики администрации города Ольга Парфёнова. - Анализ структуры экспорта за прошлые периоды показывает преобладание таких товаров, как злаки и злаковые продукты, мука, крахмал, молоко, органические химические соединения. Сегодня очевиден новый интерес - это сельскохозяйственная техника и оборудование для переработки аграрной продукции.

Теги  •  #Монголия #сотрудничество

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