Омская разработка поможет Росгвардии навести в стране правопорядок

В 2017 году Росгвардия в рамках государственного оборонного заказа закупит современные образцы вооружения, военной и специальной техники, максимально "заточенной" под войска правопорядка. Об этом в интервью Интерфакс рассказал главком Виктор Золотов. В частности, Росгвардией будет приобретена специальная разведывательная боевая машина разработки Омского научно-исследовательского института приборостроения.

В 2015 году она успешно прошла государственные испытания, а в 2016 году принята на вооружение Росгвардии, - заявил Золотов. - Машина предназначена для поиска и распознавания целей на дальности до 10 километров и передачи разведданных на пункт управления. Экипаж СРБМ защищён надёжной броней, он может вести огонь из вооружения боевой техники на дальности до 1500 метров.

В Росгвардии рассчитывают, что новая техника позволит разведчикам и спецназовцам решать поставленные задачи.