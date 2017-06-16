Омская разработка поможет Росгвардии навести в стране правопорядок
Экономика  •  16 июня 2017, 14:59, последнее обновление 16 июня 2017, 15:08  •  печать

Омская разработка поможет Росгвардии навести в стране правопорядок

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Главком Росгвардии Виктор Золотов рассказал о новой разведывательной боевой машине.

В 2017 году Росгвардия в рамках государственного оборонного заказа закупит современные образцы вооружения, военной и специальной техники, максимально "заточенной" под войска правопорядка. Об этом в интервью Интерфакс рассказал главком Виктор Золотов. В частности, Росгвардией будет приобретена специальная разведывательная боевая машина разработки Омского научно-исследовательского института приборостроения.

В 2015 году она успешно прошла государственные испытания, а в 2016 году принята на вооружение Росгвардии, - заявил Золотов. - Машина предназначена для поиска и распознавания целей на дальности до 10 километров и передачи разведданных на пункт управления. Экипаж СРБМ защищён надёжной броней, он может вести огонь из вооружения боевой техники на дальности до 1500 метров.

В Росгвардии рассчитывают, что новая техника позволит разведчикам и спецназовцам решать поставленные задачи.

Теги  •  #ОНИИП #Росгвардия

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