Агрохолдинг, принадлежавший омскому депутату, признали банкротом
Экономика  •  16 июня 2017, 08:56, последнее обновление 16 июня 2017, 09:32  •  печать

Агрохолдинг, принадлежавший омскому депутату, признали банкротом

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Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО "Агрохолдинг Дружино" и ввёл на предприятии процедуру конкурсного производства.

Инициатором обращения в суд с заявлением о банкротстве "Агрохолдинга "Дружино" стала компания "Аналитика-Омск". Заявление было подано в конце прошлого года из-за долга, превышающего 30 млн руб. Некогда в состав учредителей "Дружино" входил депутат Законодательного Собрания Омской области Владимир Седельников. Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас участник у организации другой - компания из Белиза "Ведисо Сервис Лтд". Дата внесения изменений в состав участников - апрель 2017 года. Ранее, к слову, заявлялось, что после инициации процедуры банкротства Седельников свою долю продал некоему Николаю Лапину. Но в документах он значится директором.

Согласно картотеке арбитражных дел, решение суда о банкротстве и введении конкурсного производства было принято 14 июня.

На рассмотрении омского арбитража находится заявление о банкротстве ещё одной компании депутата  - ООО "Дружино-Агро". Оно было подано 5 июня налоговой службой и пока судом оставлено без движения. Налоговики не приложили к заявлению документы, обосновывающие наличие задолженности у компании.

Добавим, компании, объединённые брендом "Дружино", занимаются хранением и производством овощей.

Теги  •  #банкротство #Владимир Седельников #Дружино

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