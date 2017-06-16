Агрохолдинг, принадлежавший омскому депутату, признали банкротом

Инициатором обращения в суд с заявлением о банкротстве "Агрохолдинга "Дружино" стала компания "Аналитика-Омск". Заявление было подано в конце прошлого года из-за долга, превышающего 30 млн руб. Некогда в состав учредителей "Дружино" входил депутат Законодательного Собрания Омской области Владимир Седельников. Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас участник у организации другой - компания из Белиза "Ведисо Сервис Лтд". Дата внесения изменений в состав участников - апрель 2017 года. Ранее, к слову, заявлялось, что после инициации процедуры банкротства Седельников свою долю продал некоему Николаю Лапину. Но в документах он значится директором.

Согласно картотеке арбитражных дел, решение суда о банкротстве и введении конкурсного производства было принято 14 июня.

На рассмотрении омского арбитража находится заявление о банкротстве ещё одной компании депутата - ООО "Дружино-Агро". Оно было подано 5 июня налоговой службой и пока судом оставлено без движения. Налоговики не приложили к заявлению документы, обосновывающие наличие задолженности у компании.

Добавим, компании, объединённые брендом "Дружино", занимаются хранением и производством овощей.